تشكيل ريال مدريد - عودة توني كروس أمام قادش
الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 20:50
كتب : FilGoal
يعود الألماني توني كروس لقيادة خط وسط ريال مدريد في لقاء قادش بالجولة 14 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.
ويغيب كريم بنزيمة وأنطونيو روديجير عن قائمة الملكي بسبب الإصابة.
ويبدأ لوكاس فاسكيز في مركز الظهير الأيمن عوضا عن داني كاربخال.
وجاء تشكيل ريال مدريد:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – لوكاس فاسكيز
الوسط: توني كروس – أوريلين تشواميني – لوكا مودريتش
الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو - فيدي فالفيردي
ويجلس على مقاعد البدلاء: أندري لونين – لويز لوبيز – داني كاربخال – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – إدين هازارد – ماركو أسينسيو – إدوارد كامافينجا – ألفارو أودريزولا – داني سيبايوس – ماريانو دياز
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 32 نقطة بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر.
بينما يحتل قادش للمركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة.