بعد غيابه عن المونديال.. رسالة من بوجبا لزملائه في منتخب فرنسا

دعّم بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي زملائه المنضمين لقائمة فرنسا في كأس العالم 2022.

وغاب بوجبا عن قائمة أبطال العالم في حملة الدفاع عن لقبهم في قطر 2022، بدءا من 20 نوفمبر الجاري.

وكتب بوجبا عبر حسابه على "تويتر": "الله لديه خطة أخرى لي، سأدعم فريقي وأمتي وبلادي من بعيد لكن قلبي معهم".

وأتم "كل التوفيق للاعبين المنضمين لمنتخب فرنسا".

God had another plan for me. I will be supporting my team, my nation, my country from far away but my heart is with them! Best of luck to all the selected players 🇫🇷🫶🏾 @equipedefrance pic.twitter.com/KG3riqWNQI — Paul Pogba (@paulpogba) November 10, 2022

ويغيب بوجبا الذي انضم ليوفنتوس في الصيف الجاري بسبب إصابة في الركبة.

ولم يخض أي مباراة الموسم الجاري منذ أن تعرض للإصابة في الفترة التحضيرية الصيفية.

ويُعد بوجبا من العناصر الأساسية لمنتخب فرنسا وساهم في تتويج الديوك بلقب المونديال الروسي في 2018.

وارتدى بوجبا قميص الديوك في 91 مباراة دولية وسجل خلالها 11 هدفا.

وسبق أن سجل بوجبا هدفين في كأس العالم، الأول ضد نيجيريا في 2014 والثاني ضد كرواتيا في نهائي 2018.

ويتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة التي تضم: الدنمارك وتونس وأستراليا.