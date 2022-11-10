بعد غيابه عن المونديال.. رسالة من بوجبا لزملائه في منتخب فرنسا

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 19:41

كتب : FilGoal

بول بوجبا - فرنسا

دعّم بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي زملائه المنضمين لقائمة فرنسا في كأس العالم 2022.

وغاب بوجبا عن قائمة أبطال العالم في حملة الدفاع عن لقبهم في قطر 2022، بدءا من 20 نوفمبر الجاري.

وكتب بوجبا عبر حسابه على "تويتر": "الله لديه خطة أخرى لي، سأدعم فريقي وأمتي وبلادي من بعيد لكن قلبي معهم".

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وأتم "كل التوفيق للاعبين المنضمين لمنتخب فرنسا".

ويغيب بوجبا الذي انضم ليوفنتوس في الصيف الجاري بسبب إصابة في الركبة.

ولم يخض أي مباراة الموسم الجاري منذ أن تعرض للإصابة في الفترة التحضيرية الصيفية.

ويُعد بوجبا من العناصر الأساسية لمنتخب فرنسا وساهم في تتويج الديوك بلقب المونديال الروسي في 2018.

وارتدى بوجبا قميص الديوك في 91 مباراة دولية وسجل خلالها 11 هدفا.

وسبق أن سجل بوجبا هدفين في كأس العالم، الأول ضد نيجيريا في 2014 والثاني ضد كرواتيا في نهائي 2018.

ويتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة التي تضم: الدنمارك وتونس وأستراليا.

بول بوجبا فرنسا كأس العالم 2022
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