انتهت الدوري الإيطالي - فيرونا (0) (1) يوفنتوس.. البيانكونيري للمربع الذهبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة هيلاس فيرونا ويوفنتوس في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي والتي تقام على ملعب مارك أنطونيو بنتيجودي.

ويحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 25 نقطة، وإذا فاز يمكنه إنهاء الجولة في المركز الرابع دون النظر لنتائج الغير، أو الثالث إن خسر لاتسيو مباراته أمام مونزا.

بينما يتذيل فيرونا جدول الترتيب بـ 5 نقاط، ويمكنه التقدم للمركز الثامن عشر إن حقق الفوز.

--

انتهت

ق 90+1: بطاقة حمراء لأليكس ساندرو بعد عرقلة مهاجم فيرونا أثناء انفراده قبل الدخول لمنطقة الجزاء.

ق83: ركلة جزااااء لفيرونا بعد عرقلة بونوتشي لمهاجم أصحاب الأرض.

"كبرياؤهم يتحدث.. اسمهم يتحدث.. تاريخهم يتحدث" مويس كين يضع حداً للتعادل السلبي ويسجل الهدف الأول ويتقدم ليوفنتوس #هيلاس_فيرونا_يوفنتوس #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/jagwi6zuiM — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 10, 2022

ق 60: جووووووووووول أوووووووووووووول.. بينية من رابيو رائعة لمويس كين الذي ينفرد ويسدد كرة ترتطم بيد الحارس وتسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: تراجع لأصحاب الأرض، وضغط ليوفنتوس ومحاولات ليست بالخطيرة على المرمى.

ق 20: ضغط قوي من فيرونا لكن دفاع يوفنتوس في الوقت والمكان المناسب.

ق 3: تسديدة قوية من إبراهيما سليمانا تمر بجوار القائم الأيسر لماتيا بيرين.

بداية اللقاء