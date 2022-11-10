ميلان يجدد عقد مدافعه

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 19:24

كتب : FilGoal

بيير كالولو - ميلان

أعلن ميلان الإيطالي عن تجديد عقد ظهيره الفرنسي بيير كالولو لمدة 5 سنوات، لينتهي في صيف 2027.

وقال ميلان في بيان رسمي: "يسر إيه سي ميلان إعلان أن بيير كالولو وقع عقدا جديدا مع النادي حتى 30 يونيو 2027".

وأضاف "بيير انضم إلى الروسونيري في صيف 2020 ومنذ ذلك الوقت لعب 75 مباراة مع النادي، ليثبت أقدامه كواحد من أهم مدافعي الفريق".

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وكان كالولو هو أول صفقات ميلان الصيفية لعام 2020، حيث انتقل لصفوف الروسونيري مقابل 1.29 مليون يورو بحسب ترانسفير ماركت، قادما من ليون الفرنسي.

ووقع كالولو عقدا يمتد لصيف 2025، وهو العقد الذي تم تعديله الآن وتمديده حتى 2027.

وحين تعاقد معه ميلان، كان كالولو يملك 3 مباريات مع منتخب فرنسا تحت 20 عاما لكنه لم يخض أي مباراة رسمية بقميص الفريق الأول لـ ليون.

الآن وصل كالولو -22 عاما- إلى 75 مباراة بقميص ميلان وسجل هدفين.

يذكر أن ميلان توج بلقب الدوري الإيطالي بنهاية الموسم الماضي 2021-2022، ويحتل المركز الثاني في الموسم الحالي برصيد 30 نقطة.

بيير كالولو ميلان الدوري الإيطالي
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