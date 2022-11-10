تشكيل يوفنتوس - كين يرافق ميليك نحو فرصة المربع الذهبي أمام فيرونا

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 19:00

كتب : FilGoal

مويس كين - يوفنتوس

أعلن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه هيلاس فيرونا ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإيطالي.

ويغيب عن يوفنتوس فيديريكو كييزا وماتيا دي تشيليو وكايو جورجي وصامويل إيلينج وبول بوجبا ودوسان فلاهوفيتش بداعي الإصابة.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

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حراسة المرمى: ماتيا بيرين

خط الدفاع: دانيلو - ليوناردو بونوتشي - جيلسون بريمر

خط الوسط: خوان كوادرادو - نيكولو فايولي - مانويل لوكاتيلي - أدريون رابيو - فيليب كوستيتش

خط الهجوم: مويس كين - أركاديوش ميليك

البدلاء: فويتشيك تشيزني - كارلو بينسوليو - أليكس ساندرو - فيديريكو جاتي - دانيلي روجاني - فابيو ميريتي - لياندرو باريديس - أنخيل دي ماريا - ماتياس سوليه

ويحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 25 نقطة، وإذا فاز يمكنه إنهاء الجولة في المركز الرابع دون النظر لنتائج الغير، أو الثالث إن خسر لاتسيو مباراته أمام مونزا.

بينما يتذيل فيرونا جدول الترتيب بـ 5 نقاط، ويمكنه التقدم للمركز الثامن عشر إن حقق الفوز.

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