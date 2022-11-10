فيديو في الجول – اشتباكات وكوارث وتدخل رئاسي.. قصة فضيحة فرنسا في 2010

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 18:47

كتب : عبد الرحمن فوزي

فرنسا المكسيك كاس العالم 2010

وصيف كأس العالم 2006 هكذا دخل منتخب فرنسا نسخة المونديال في 2010 بحثا عن تتويجه الثاني بأغلى الكؤوس.

لكن ما حدث في أول مونديال إفريقي في التاريخ كان كارثيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

اشتباكات وسباب وكوارث تسببت في تدخل الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي بنفسه لحل الأزمة.

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وهذه هي قصة فضيحة فرنسا في كأس العالم 2010.

فماذا حدث في المعسكر؟

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فرنسا كأس العالم أنيلكا
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