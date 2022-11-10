ساوثجيت يفسر انضمام ماجواير وفيليبس واستبعاد توموري وأبراهام

علق جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا على أبرز اختياراته في القائمة النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وشهدت القائمة اختيار جود بيلينجهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند فقط من خارج الدوري الإنجليزي الممتاز، واستبعاد تامي أبراهام مهاجم روما وفيكايو توموري مدافع ميلان.

كما انضم للقائمة هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد الذي لا يشارك بصفة أساسية مع فريقه، ويعاني بصورة عامة من تراجع مستواه.

كذلك قرر ساوثجيت ضم ثنائي مانشستر سيتي كايل ووكر وكالفن فيليبس، رغم إصابة الأول وعودة الثاني لتوه من إصابة كلفته الغياب عن بداية الموسم.

وقال ساوثجيت في مؤتمر صحفي: "كان لدينا تواصل جيد مع جميع الأندية في هذه الفترة عن سير تدريبات كل اللاعبين لأننا سنكون بحاجة لاصطحابهم على الفور قبل رؤيتهم على أرض التدريب".

وأضاف "أردنا معرفة الأحمال التي يتعرض لها اللاعبون الأساسيون ومن يلعبون بصورة أقل اعتيادا. اخترنا المدافعين الأكثر خبرة. الأصغر سنا لديهم خبرة جيدة ولكن لا نعتقد أننا نملك ما يكفي من الوقت لنقل الخبرة إليهم".

وعن كالفن فيليبس قال ساوثجيت: "كالفن لعب ليلة أمس (مع سيتي في كأس الرابطة). لقد تعافى من الإصابة. نحن نعلم أنه لن يتمكن من لعب 90 دقيقة في 7 مباريات، ولكنه متاح".

وأوضح "نحن نملك ديكلان رايس في مركز لاعب الوسط المدافع، وجوردان هندرسون يمكنه اللعب هناك ولكنه ليس مركزه المفضل، وبالتالي ليس لدينا الكثير من الخيارات لهذا المركز في البلاد، وكالفن لاعب رائع ونحن نشعر بأنها مخاطرة تستحق أن نأخذها".

وتابع "حالة كايل (ووكر) مختلفة فهو لم يعد إلى التدريبات بصورة كاملة حتى الآن، ولكنه سيكون جاهزا قبل نهاية دور المجموعات. إنه لاعب مذهل ولكنه لن يكون متاحا قبل المراحل الأخيرة من البطولة إذا سارت الأمور بشكل صحيح، وهو الآن يخوض طريق التعافي".

أما عن اختيار جيمس ماديسون قال ساوثجيت: "إنه يلعب بشكل جيد ونعتقد أنه يمكننا منحنا شيئا مختلفا بعض الشيء عن بقية المهاجمين الذين نملكهم".

وأخيرا عن استبعاد أبراهام قال المدرب: "لقد مر بفترة سيئة على صعيد تسجيل الأهداف في الوقت الخاطئ".

وسجل أبراهام 3 أهداف فقط في 14 مباراة بالدوري الإيطالي.

ويقع منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية رفقة منتخبات إيران وأمريكا وويلز.

ويفتتح الإنجليز مشوارهم بمواجهة إيران يوم الإثنين الموافق 21 نوفمبر في الجولة الأولى من دور المجموعات.

بينما تواجه إنجلترا منتخب أمريكا يوم الجمعة 25 نوفمبر في تمام التاسعة مساء.

وتختتم إنجلترا مشوارها مع دور المجموعات بمواجهة ويلز في تمام التاسعة من يوم الثلاثاء 29 نوفمبر.