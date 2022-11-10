فاطمة سامورا: سنستعين بأطباء سحرة ليتواجد ماني في كأس العالم

فجرت فاطمة سامورا السكرتيرة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن بلادها السنغال سوف تستعين بأطباء سحرة ليتواجد ساديو ماني في كأس العالم رفقة أسود التيرانجا.

ساديو ماني النادي : بايرن ميونيخ السنغال

وتعرض ماني للإصابة في أوتار الركبة في مباراة فريقه بايرن ميونيخ الأخيرة بالدوري الألماني ضد فيردر بريمن.

وفجرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أنباء بأن ماني لن يستطيع اللحاق بالمونديال، فيما ذكرت مواطنتها إذاعة "راديو مونت كارلو" بأن لاعب ليفربول السابق سوف يلحق بكأس العالم ولكن بداية من الجولة الثالثة.

وتحدثت فاطمة سامورا لإذاعة "أوروبا 1" الفرنسية اليوم الخميس قائلة: "سوف نستعين بأطباء سحرة، لا أعرف إن كانت تلك الطريقة فعالة ولكن في هذه الحالة سوف نستخدمها على أي حال".

وشددت "نحن نأمل في حدوث معجزات، يجب أن يتواجد ماني في كأس العالم".

فيما علق السنغالي ولاعب تشيلسي السابق ديمبا با على الأمر قائلا: "كلمة مُرابط تستخدم للإشارة إلى طبيب مسلم وليس ساحر".

ويبدأ منتخب السنغال مشواره في المونديال في الـ21 من الشهر الجاري بملاقاة هولندا.

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الأولى بجوار هولندا والإكوادور وقطر.