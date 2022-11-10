قائمة بولندا - ليفاندوفسكي في المقدمة.. 3 محليين وسيطرة إيطالية و2 من خارج أوروبا

أعلن تشيسلاف ميشنيفيتش المدير الفني لمنتخب بولندا عن قائمة بلاده النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وضمت القائمة 26 اسما بلا مقاعد خالية، بواقع 3 فقط من الدوري البولندي والبقية من الخارج.

الثلاثي المحلي يتكون من أرتور يدريتشيك مدافع ليجيا وارسو، وكاميل جروسيكي لاعب وسط بوجون شتشين، وميكال سكوراس لاعب وسط ليخ بوزنان.

على رأس القائمة بطبيعة الحال أتى روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة وهداف الدوري الإسباني.

فيما سيطر لاعبو الدوري الإيطالي على أغلبية المحترفين، إذ ضمت القائمة 11 لاعبا من الكالتشيو بينهم حراس المرمى الثلاثة جميعا.

من الدوري الإنجليزي الممتاز أتى ثنائي أستون فيلا ماتي كاش ويان بيدناريك، وروبرت جومني من نوتنجهام فورست، فيما أتى رابع من إنجلترا ولكن من درجة أدنى، وهو كريستيان بيليك لاعب وسط برمنجهام.

أما من خارج أوروبا فلم يأت سوى لاعب الوسط المخضرم جريجوري كريشوفياك من الشباب السعودي، والمهاجم كارول سفيديريسكي من شارلوت إف سي الأمريكي.

وإليكم قائمة بولندا النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2022:

حراسة المرمى:

بارتلومي دراجوفسكي (سبيتزيا الإيطالي)

لوكاس سكوروبسكي (بولونيا الإيطالي)

فويتشيك تشيزني (يوفنتوس الإيطالي)

خط الدفاع:

يان بيدناريك (أستون فيلا الإنجليزي)

بارتوش بريتشينسكي (سامبدوريا الإيطالي)

ماتي كاش (أستون فيلا الإنجليزي)

كاميل جليك (بينيفينتو الإيطالي)

روبرت جومني (نوتنجهام فورست الإنجليزي)

أرتور يدريتشيك (ليجيا وارسو البولندي)

ياكوب كيفيور (سبيتزيا الإيطالي)

ماتيوش فيتيسكا (كليرمون الفرنسي)

نيكولا زاليفسكي (روما الإيطالي)

خط الوسط:

كريستيان بيليك (بيرمنجهام سيتي الإنجليزي)

بريميسلاف فرانكوفسكي (لانس الفرنسي)

كاميل جروسيكي (بوجون شتشين البولندي)

ياكوب كامينسكي (فولفسبورج الألماني)

جريجوري كريشوفياك (الشباب السعودي)

ميكال سكوراس (ليخ بوزنان البولندي)

داميان شيمانسكي (أيك أثينا اليوناني)

سيباستيان شيمانيسكي (فينورد الهولندي)

بيوتر زيلينسكي (نابولي الإيطالي)

سايمون زوركوفسكي (فيورنتينا الإيطالي)

خط الهجوم:

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة الإسباني)

أركاديوش ميليك (يوفنتوس الإيطالي)

كريشتوف بيونتك (ساليرنيتانا الإيطالي)

كارول سفيديريسكي (شارلوت إف سي الأمريكي)

Selekcjoner reprezentacji Polski - Czesław Michniewicz ogłosił listę zawodników powołanych na turniej finałowy mistrzostw świata w Katarze. 🏆🇵🇱 Biało-czerwoni w fazie grupowej zagrają z: Meksykiem, Arabią Saudyjską oraz Argentyną. ⤵️#KierunekKatar pic.twitter.com/LuQBdaTn6K — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 10, 2022

ويقع منتخب بولندا في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك والسعودية.

ويفتتح البولنديون مشوارهم بمواجهة المكسيك يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر في الجولة الأولى من دور المجموعات، في السادسة مساء على استاد 974.

ثم يلاقوا منتخب السعودية يوم السبت 26 نوفمبر في تمام الثالثة عصرا على استاد المدينة التعليمية.

وتختتم بولندا مشوارها مع دور المجموعات بمواجهة الأرجنتين في تمام التاسعة من يوم الأربعاء 30 نوفمبر على استاد 974.