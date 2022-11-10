تريزيجيه ينتظم في معسكر منتخب مصر
الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 17:26
كتب : FilGoal
انتظم محمود حسن "تريزيجيه" في معسكر منتخب مصر اليوم الخميس والمقام في القاهرة.
وأشار محمد غرابة المدير الإداري للمنتخب إلى أن لاعب طرابزون سبور التركي سيتواجد في المران الذي يقام اليوم في استاد القاهرة.
وكان FilGoal.com كشف قبل يومين عن وصول تريزيجيه إلى مصر وانتظامه في المعسكر خلال 48 ساعة.
ومن المقرر أن ينتظم باقي المحترفين في المعسكر في الجزء الثاني منه والذي سيقام في الكويت استعدادا للقاء بلجيكا.
ويواجه منتخب مصر منافسه بلجيكا في الـ18 من شهر نوفمبر الجاري في إطار استعدادات المنتخب الأوروبي لخوض منافسات كأس العالم 2022.
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