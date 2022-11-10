ألفونسو ديفيز يحسم موقفه بخصوص التواجد في كأس العالم

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 16:10

كتب : FilGoal

ألفونسو ديفيز - كندا

حسم ألفونسو ديفيز مهاجم بايرن ميونيخ موقفه من التواجد في كأس العالم 2022 رفقة كندا على الرغم من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وأصيب ديفيز خلال فوز بايرن بنتيجة 3-2 على هيرتا برلين في 5 نوفمبر الماضي في الدوري الألماني.

وقال ديفيز لموقع "ترانسفير" بخصوص ذلك: "الطبيب أخبرني أنني سأتعافى خلال أسبوعين، لازلت أشعر بقليل من الألم لكنني سأكون متواجدا في كأس العالم بنسبة 100%".

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وأضاف "لا نريد أن نضع حلما ثم نصاب بخيبة أمل، لذلك نحن ندخل بعقلية هو الفوز بكل مرحلة على حدى خصوصا في مرحلة المجموعات".

وأتم "خوضنا كأس العالم هذا العالم سيحقق الكثير للبلاد في عام 2026".

ويعاني الظهير الأيسر من تمزق عضلي في فخذه الأيمن التي تسببت في خروجه بديلا من المباراة.

الظهير البالغ من العمر 22 عاما هو أحد أبرز نجوم المنتخب الكندي الذي يعود للمشاركة في المونديال بعد غياب 36 عاما.

وخاض ديفيز مع منتخب كندا 34 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 12 هدفا وصناعة 17 آخرين.

ويلعب كندا في المجموعة السادسة في كأس العالم رفقة منتخبات بلجيكا وكرواتيا والمغرب.

وتستهل كندا مشوارها في البطولة بمواجهة بلجيكا في 23 نوفمبر، ثم كرواتيا في 27 نوفمبر، وتختتم دور المجموعات أمام المغرب في الأول من ديسمبر.

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