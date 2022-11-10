اختبر معلوماتك عن نهائي كأس العالم 1982
الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 16:08
كتب : FilGoal
يعد نهائي كأس العالم 1982 أحد أمتع نهائيات المسابقة وذلك ليس من فراغ
هل تتذكر على حساب من تأهل طرفي المباراة النهائية؟
لأي مدى تعرف نهائي كأس العالم 1982؟
اختبر معلوماتك.. ماذا تعرف عن نهائي كأس العالم 1982.
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