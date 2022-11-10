اختبر معلوماتك عن نهائي كأس العالم 1982

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 16:08

كتب : FilGoal

نهائي كأس العالم 1982

يعد نهائي كأس العالم 1982 أحد أمتع نهائيات المسابقة وذلك ليس من فراغ

هل تتذكر على حساب من تأهل طرفي المباراة النهائية؟

لأي مدى تعرف نهائي كأس العالم 1982؟

اختبر معلوماتك.. ماذا تعرف عن نهائي كأس العالم 1982.

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منتخب ألمانيا منتخب إيطاليا كأس العالم 1982
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