كرة يد - المواجهة الأولى.. خسارة منتخب السيدات بفارق هدف أمام الكونغو

افتتح منتخب سيدات مصر لكرة اليد مشواره في أمم إفريقيا لأول مرة منذ غياب 10 سنوات بالخسارة أمام الكونغو.

وخسر المنتخب المصري للسيدات بفارق هدف وحيد عن منتخب الكونغو في ريمونتادا لم تكتمل.

وحسم منتخب الكونغو اللقاء بنتيجة 21-20 ليحقق ثاني انتصاراته بعد تغلبه أمس الأربعاء على غينيا بنتيجة 25-21.

وبدأ منتخب مصر بداية قوية حتى أنه تقدم بنتيجة 6-1 في الدقائق العشرة الأولى.

وقلص منتخب الكونغو الفارق قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول ووصلت النتيجة إلى 9-8 لصالح مصر.

وحسم منتخب الكونغو الشوط الأول بنتيجة 11-9.

وتأخر المنتخب المصري بفارق كبير في الشوط إذ وصلت النتيجة إلى 21-17 قبل دقيقتين من النهاية.

وفي صحوة متأخرة قلص المنتخب المصري النتيجة إلى 21-20 بحثا عن التعادل ولكن انتهت المباراة بفوز الكونغو.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار منتخبات تونس والمغرب والكونغو وغينيا.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي، بينما أفضل فريقين يحققا المركز الثالث من المجموعات الثلاثة يرافقهم في دور الثمانية.

ويلعب منتخب مصر ثاني مبارياته في السادسة من مساء غدا الجمعة.

وتختتم منافسات دور المجموعات يوم الإثنين بمواجهة بين مصر وغينيا في الثانية ظهرا.