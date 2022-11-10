استقالة جماعية في الإفريقي التونسي بعد وداع الكونفدرالية

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 15:55

كتب : FilGoal

الإفريقي التونسي

أعلن مجلس إدارة نادي الإفريقي التونسي بالكامل استقالته من مهامه عقب وداع الفريق للبطولة الكونفدرالية.

وفشل الإفريقي في التأهل إلى دور المجموعات من الكونفدرالية عقب الخسارة من يانج أفريكانز التنزاني 1-0 في مجموع المباراتين.

وقال الإفريقي في بيان: "قرر رئيس و أعضاء الهيئة المديرة لجمعية النادي الإفريقي، تَبعا للنتائج الرياضيّة الأخيرة المُخيبة لآمالنا جميعا برغم الجهود المبذولة على جميع الأصعدة، وفي إطار تحمل المسؤولية التاريخية للنادي، الإعلان عن تقديمهم لإستقالة جماعية، مع إلتزامهم بضمان إستمرارية التسيير اليومي للنادي على وتيرته العادية إلى حين تَسليم الأمَانة على النحو المطلوب حِفاظا على صورة النادي وعلى مصالحه الإدارية والمالية والقانونية والرياضية وعلى وحدة الصَف".

أخبار متعلقة:
مؤتمر هانز فليك - عن استبعاد هولمز ورويس.. واستدعاء جوتزه لـ كأس العالم في الجول يكشف موعد جاهزية نداي ونبيل عماد.. ومصير وديات الزمالك موتسيبي يزور كوت ديفوار من أجل أمم إفريقيا 2023 "أكبر خيبة أمل في حياتي".. هوملز يعلق على عدم استدعائه لـ كأس العالم

"هذا و سيتم الإعلان تِباعا عن خارطة الطريق القادمة عملا بأحكام القانون الأساسي المنطبق للنادي الإفريقي ".

وانتهت مباراة ذهاب دور الـ32 التكميلي بين الإفريقي ويانج أفريكانز بالتعادل السلبي.

فيما حسم الفريق التنزاني نتيجة مباراة الإياب بهدف دون رد.

الإفريقي التونسي
نرشح لكم
رينار: سلمان الفرج سيعود خلال أيام.. ونبحث عن الفاعلية الهجومية قائمة المغرب – زياش وبانون وحمدالله والزلزولي على رأس 26 لاعبا في كأس العالم البدري: اليوم انتهت مرحلة.. ولم أكن أرحل عن وفاق سطيف لولا نقص الإمكانيات تقرير مغربي: حرمان الرجاء من التعاقدات في الفترة الشتوية الرياضية: الكشف عن موقف سلمان الفرج من المشاركة مع السعودية في كأس العالم كأس العالم - سعيد العويران.. انت عمري كأس العالم - "لدينا بلد بأكمله خلفنا".. رينار والحملة السعودية حمد الله: مغادرتي لمنتخب المغرب في 2019 نقطة سوداء بحياتي الكروية
أخر الأخبار
اختبر معلوماتك - عن أشهر لاعبي إنجلترا في كأس العالم 2 دقيقة | قطر 2022
ألفونسو ديفيز يحسم موقفه بخصوص التواجد في كأس العالم 15 دقيقة | قطر 2022
اختبر معلوماتك عن نهائي كأس العالم 1982 16 دقيقة | قطر 2022
قائمة إنجلترا - بيلينجهام فقط من خارج البريمييرليج.. واستبعاد توني وتوموري من كأس العالم 17 دقيقة | قطر 2022
كرة يد - المواجهة الأولى.. خسارة منتخب السيدات بفارق هدف أمام الكونغو 25 دقيقة | كرة يد
استقالة جماعية في الإفريقي التونسي بعد وداع الكونفدرالية 30 دقيقة | الوطن العربي
مؤتمر هانز فليك - عن استبعاد هولمز ورويس.. واستدعاء جوتزه لـ كأس العالم ساعة | قطر 2022
في الجول يكشف موعد جاهزية نداي ونبيل عماد.. ومصير وديات الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 3 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح 4 خبر في الجول - الأهلي يتلقى عروضا لبيع حقوق اسم الاستاد الجديد