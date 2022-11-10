في الجول يكشف موعد جاهزية نداي ونبيل عماد.. ومصير وديات الزمالك

اقترب ثنائي الزمالك السنغالي إبراهيما نداي ونبيل عماد من التعافي وتعزيز صفوف الفريق.

وغاب نداي عن صفوف الزمالك منذ التعرض للإصابة في العضلة الخلفية الشهر الماضي.

فيما أجرى عماد نبيل عملية جراحية بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة، والتي تعرض لها مع المنتخب الوطني.

وعلم FilGoal.com أن إبراهيما نداي يحتاج أسبوعين من أجل التعافي والانضمام لتدريبات الفريق الجماعية.

في المقابل يحتاج نبيل عماد المدة ذاتها من أجل إنهاء برنامجه التأهيلي وتعزيز صفوف الفريق.

ويرفض حوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك التعجل بقرار الدفع بالثنائي نداي ونبيل عماد قبل الجاهزية الكاملة.

وبنسبة كبيرة سيغيب نداي ونبيل عماد عن مواجهة الزمالك ضد المصري يوم 26 نوفمبر الجاري ضمن ربع نهائي كأس مصر.

فيما قد يحصل الثنائي على الفرصة خلال مواجهة المصري يوم 1 ديسمبر ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

مصير الوديات

علم FilGoal.com أن جوسفالدو فيريرا يرفض خوض أي مباريات ودية خلال الفترة الحالية.

ويرى فيريرا أن الفريق يعاني من نقص عددي بسبب تواجد 7 لاعبين في قائمة المنتخب الأول إضافة للمنضمين لقائمة المنتخب الأولمبي.

وتضم قائمة منتخب مصر سباعي الزمالك: محمد عواد وحسام عبد المجيد وعمر جابر وإمام عاشور وأحمد مصطفى "زيزو" وعبد الله جمعة وعمرو السيسي.

ويخوض منتخب مصر حاليا معسكرا بدأ من 7 نوفمبر ويستمر إلى 18 من الشهر ذاته ويتخلله مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18.