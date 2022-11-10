"أكبر خيبة أمل في حياتي".. هوملز يعلق على عدم استدعائه لـ كأس العالم

علق ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند على عدم استدعائه لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وأعلن هانز فيليك المدير الفني لـ ألمانيا قائمة الـ26 لاعبا المستدعاة لخوض منافسات المسابقة نهاية الشهر الجاري.

وغاب هولمز عن القائمة في أبرز الاستبعادات في القائمة بجوار ماركو رويس بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وقال هولمز عبر انستجرام: "بدون مفاجآت، هذه كانت واحدة من أكبر خيبات الأمل في مسيرتي. سأدعي للفريق في كأس العالم، سأرد على ذلك بالعمل الجاد كما أفعل دائما".

هوملز (33 عاما) خاض بقميص منتخب ألمانيا 76 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع 7 آخرين.

وكان أخر ظهور لـ هوملز مع المنتخب الألماني في يورو 2021 أمام إنجلترا في دور الـ16 من دور المجموعات وودع الفريق حينها بعد الخسارة بهدفين مقابل لا شيء.

وكان هوملز ضمن الجيل الذهبي الذي توج ببطولة كأس العالم 2014 التي أقيمت في فرنسا.