رينار: سلمان الفرج سيعود خلال أيام.. ونبحث عن الفاعلية الهجومية

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 14:41

كتب : FilGoal

هيرفي رينارد

كشف الفرنسي إيرفي رينار مدرب منتخب السعودية عن آخر تطورات إصابة قائد الفريق سلمان الفرج.

وتعرض الفرج للإصابة بمفصل الكتف خلال مواجهة السعودية وأيسلندا الودية تحضيرا لكأس العالم 2022.

وقال رينار عبر حساب المنتخب السعودي في تويتر: "كنا في حالة قلق على سلمان الفرج حينما سقط على أرض الملعب ولم يستطع استكمال مباراة أيسلندا. اليوم لديه آلم في الكتف لكنه بخير وسيعود خلال بضعة أيام بعد الراحة والذهاب للصالة الرياضية. سيكون قادر على اللعب في أقرب فرصة".

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وعن باقي المصابين أوضح "صالح الشهري بخير.هو يجري بشكل طبيعي بسرعات مختلفة لكن لم يبدأ التمرين مع المجموعة فقط تمارين انفرادية. لذلك يحتاج ينتظر يوم أو يومين حتى يعود للتدريب مع المجموعة. ناصر الدوسري وسلطان الغنام قاموا بالاختبارات البدنية والفنية وكانا جيدين ويمكنهما المشاركة تدريجيا".

واختتم "نحن مشارف مباراتنا الأولى أمام الأرجنتين، وبما أننا على مشارف البطولة فسنركز على اللاعبون الذين سيشاركون بشكل أكبر في البطولة، لذلك استطيع القول أننا جاهزين نسبيا للبطولة، ولكن ليس بشكل كامل يجب علينا المحافظة على مافعلناه خلال الأسابيع الماضية. نحن أقوياء لكن يجب أن نكون اكثر فعالية داخل منطقة الجزاء وإحراز المزيد من الأهداف".

ويلعب المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة من كأس العالم رفقة منتتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ويفتتح منتخب السعودية مبارياته بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

كأس العالم 2022 منتخب السعودية هيرفي رينار
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