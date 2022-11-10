زلاتكو: لست قلقا على مودريتش.. والفوز على المغرب يسهل مهمتنا

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 13:17

كتب : FilGoal

زلاتكو داليتش - كرواتيا

شدد زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا على جاهزية قائد الفريق لوكا مودريتش لخوض منافسات كأس العالم.

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم 2022 في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر من العام الجاري.

وقال داليتش لوسائل إعلام كرواتية: "لست قلقا على الإطلاق. لوكا (مودريتش) لن يعاني من المشاركة بمباريات كأس العالم. لقد أظهر ذلك في ريال مدريد ويمكنه تكراره "

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وعن مارسليو بروزفيتش أوضح "بروزوفيتش هو القطعه الأهم لدينا في الفريق. إنه بخير وسيكون جاهزا جسديا. أتمنى أن ينرى النسخة الأفضل من بروزوفيتش وأنا سعيد بعودته".

واختتم "تركيزنا منصب على المباراة الأولى أمام المغرب والفوز فيها يسهل مهمتنا في دور المجموعات".

ويلعب منتخب كرواتيا ضمن المجموعة السادسة رفقة منتخبات بلجيكا والمغرب وكندا.

ويفتتح منتخب كرواتيا مبارياته بمواجهة المغرب يوم 23 نوفمبر.

زلاتكو داليتش منتخب كرواتيا
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