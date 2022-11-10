فتح الله: كنت واثقا في تخطي نيجيليك.. وهناك 4 لاعبين على الأقل من بيراميدز في المنتخب

أعرب محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز عن ثقته في تخطي فريق نيجيليك بطل النيجر في دور الـ32 الإضافي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ونجح بيراميدز في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل في إياب منافسات دور الـ32 الإضافي ليعوض خسارته في الذهاب بهدف دون مقابل.

قال محمود فتح الله عبر قناة الحياة: "لم أكن قلقا من مباراة الإياب أمام نيجيليك بقدر حزني من الخسارة في لقاء الذهاب".

وشدد "كنت أثق في فوز الفريق بشكل مريح بسبب ثقتنا في اللاعبين والحمد لله نجحنا تحقيق الانتصار والتأهل لدور المجموعات".

وأضاف فتح الله "كان هدفنا ليس فقط الصعود ولكن الانتصار بنتيجة مريحة، ونشارك في الكونفدرالية للمرة الثالثة على التوالي ولدينا خبرات نتمنى أن نحقق عن طريقها اللقب".

وكشف "كان هناك تواصل مع روي فيتوريا بشأن قائمة المنتخب، وأعتقد أن لدينا أربعة لاعبين في المنتخب وبالفعل بينهم محمد حمدي".

وتابع المدرب العام لبيراميدز "لا أرغب في إعلان أسماء المنضمين وسأترك الأمر للمنتخب ولكن سيتواجد أربعة لاعبين على الأقل من بيراميدز".

واختتم فتح الله تصريحاته "من المقرر انضمام بلاتي توريه إلى قائمة بوركينا فاسو وأيضا يتواجد فخري لاكاي مع جنوب إفريقيا".