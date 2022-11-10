ضربة البداية ضد ليفربول.. ناثان جونز مدربا جديدا لـ ساوثامبتون
الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 11:59
كتب : FilGoal
أعلن نادي ساوثامبتون تعيين الويلزي ناثان جونز مدربا جديدا للفريق.
ويتولى جونز تدريب ساوثامبتون خلفا للمدرب النمساوي رالف هاسنهوتل.
وكشف النادي الإنجليزي عن التعاقد مع ناثان جونز بعقد لمدة 3 سنوات.
المدرب صاحب الـ49 عاما سبق له تدريب لوتون تاون وستوك سيتي ببطولة دوري الدرجة الثانية "تشامبيونشيب".
وكان ساوثامبتون قد أعلن إقالة رالف هاسنهوتل عقب الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد.
وخسر ساوثامبتون على يد نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.
ويلعب ساوثامبتون ضد ليفربول يوم السبت ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.
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