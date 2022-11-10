كابو: أتوقع اعتزال معلول في الأهلي.. وشيكابالا كان يمكنه اللعب مع ريال مدريد أو برشلونة

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 11:44

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الزمالك

أشاد رفيق كابو محترف إنبي بمواطنه علي معلول ظهير أيسر الأهلي ومستواه مع الفريق خلال السنوات الأخيرة.

رفيق كابو

النادي : إنبـي

علي معلول

النادي : الأهلي

شيكابالا

النادي : الزمالك

إنبـي

وكشف كابو عن ميله لتشجيع الزمالك أكثر من الأهلي بعض الشيء بسبب حبه لمحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الذي يرى أن مهاراته تؤهله للعب مع ريال مدريد أو برشلونة.

وقال كابو عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "هناك الكثير من اللاعبين التونسيين في الدوري المصري وعلي معلول أقربهم لي، زاملته من قبل في الصفاقسي وفور علمه بقدومي إلى مصر تواصل معي".

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وأضاف "ذهبت لمشاهدة مباراة الاتحاد المنستيري والأهلي وكانت آخر مقابلة بيننا، هو لاعب محترم جدا وشعبيته كبيرة في تونس مثل مصر وأتوقع أنه سيعتزل هنا في الأهلي".

وتابع محترف إنبي "شعبية الزمالك في تونس أكثر ولكن في صفاقس الأهلي بسبب علي معلول، وبالطبع معلول سيكون أساسيا مع المنتخب في كأس العالم هو رقم 1 في مركزه".

وعن عدم استدعائه للمنتخب أوضح "لا أريد الحديث كثيرا عن أمر الانضمام إلى المنتخب، أعمل لتطوير نفسي وإذا سنحت لي الفرصة سيكون الأمر رائعا ولكن إن لم تحدث لن أفعل شيئا".

وواصل "أرى أن هناك لاعبين لا يتم النظر إليهم في منتخب تونس مثلي ومثل أيمن صفاقسي وفخر الدين بن يوسف".

وشدد "بخلاف معلول، أحمد عبد القادر أكثر لاعب يعجبني أدائه في الأهلي هو لاعب حريف ويسجل أهداف".

وكشف كابو "أشجع القطبين في مصر ولكن بالنسبة لي أميل إلى الزمالك بعض الشيء بسبب حبي لشيكابالا، أتواصل معه باستمرار وهو لاعب ممتع جدا ودائما ما أشاهد مهاراته".

واختتم رفيق كابو تصريحاته "أرى أن شيكابالا كان يمكنه اللعب لريال مدريد أو برشلونة وهو أيضا احترف في فريق كبير مثل سبورتنج لشبونة".

الدوري المصري رفيق كابو إنبي
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