مورينيو: أبلغت الخائن في روما بالبحث عن ناد جديد

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 11:13

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - توتنام

أعرب جوزيه مورينيو مدرب روما عن غضبه الشديد من أحد عهناصر فريقه عقب مواجهة ساسولو.

وتعادل روما مع ساسولو بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت ضمن الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

وقال مورينيو عبر "دازن": "لقد كان فريقا يريد الفوز ضد خصم صعب ، أنا آسف لأن جهود الفريق قد خانها موقف لاعب واحد غير محترف".

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وأضاف "كان لدي 16 لاعبا وكنت سعيدا بموقف 15 منهم، لكن الجهد الذي بذله الفريق تعرض للخيانة من قبل لاعب بسبب موقف غير مهني. لقد خان الجميع".

وأضاف "لقد أخبرته بالفعل في غرفة تغيير الملابس بالبحث عن ناد جديد في يناير، وهو أمر استثنائي لا أفعله كثيرا لأنني عادة بعد المباريات لا أتحدث مع اللاعبين".

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من الخائن؟

بعض التقارير أشارت إلى هوية اللاعب الذي اتهمه مورينيو بخيانة الفريق بمستواه السيء خلال مواجهة ساسولو.

وأوضحت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن مورينيو قصد بحديثه اللاعب الهولندي ريك كارسدروب الذي شارك كبديل في الشوط الثاني من المباراة وتحديدا في الدقيقة 65.

صاحب الـ27 عاما يلعب ضمن صفوف روما منذ صيف 2020 قادما من فينورد.

وخاض كارسدروب 122 مباراة مع روما وسجل هدفا وحيدا وصنع 13 آخرين.

ويحتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة.

الدوري الإيطالي مورينيو
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