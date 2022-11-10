مواعيد مباريات الخميس 10 نوفمبر 2022.. ريال مدريد ويوفنتوس ومنتخب سيدات اليد

يشهد اليوم الخميس الموافق 10 من نوفمبر 2022 عددا من المنافسات المختلفة.

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الدوري الإسباني

تختتم منافسات الدوري الإسباني قبل التوقف من أجل كأس العالم 2022 في قطر.

ويستضيف رايو فايكانو فريق سيلتا فيجو في الثامنة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يحل ريال بيتيس ضيفا على فالنسيا في تمام التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويستضيف ريال مدريد فريق قادش في العاشرة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإيطالي

يحل يوفنتوس ضيفا على هيلاس فيرونا ضمن مباريات الجولة 14 من المسابقة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 المشفرة في السابعة والنصف مساء.

ويستضيف لاتسيو فريق مونزا في ختام منافسات الجولة في العاشرة إلا ربع مساء.

كأس الرابطة الإنجليزية

يستضيف مانشستر يونايتد فريق أستون فيلا في دور الـ32 من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب أولد ترافورد.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم في تمام العاشرة مساء.

كرة يد

يفتتح منتخب مصر لسيدات كرة اليد مشواره في بطولة أمم إفريقيا في تمام الثانية عصرا.

وتلعب سيدات مصر أمام الكونغو ضمن منافسات دور المجموعات.

مباريات ودية

يلعب منتخب السعودية أمام بنما مباراة ودية في تمام الثانية عصرا ضمن الاستعدادا لكأس العالم.

كما يواجه منتخب إيران نظيره نيكاراجوا في تمام السادسة مساء من أجل الاستعدادات لكأس العالم 2022 في قطر.