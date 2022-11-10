عامر حسين: لا تغيير في لائحة تحديد طرفي السوبر منذ خمس سنوات

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 00:54

كتب : FilGoal

كأس السوبر

نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إجراء أي تغييرات على لائحة تحديد طرفي مباراة السوبر.

وأشارت تقارير إلى إجراء تغييرات على لائحة كأس السوبر بإقامة المواجهة بين وصيف الكأس بدلا من وصيف الدوري مع الفريق الفائز بلقبي الدوري والكأس في نفس الموسم.

وقال عامر حسين عبر قناة etc: "أصبحنا نضع تفاصيل التفاصيل في اللائحة بسبب ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي أصبح أمر صعب جدا".

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وأوضح رئيس لجنة المسابقات "أحد رؤوساء اللجان السابقة سبب (اللبس) الذي حدث في قصة السوبر المصري".

وأضاف عامر حسين "لم نجري أي تغيير في لائحة السوبر وهي لم تتغير منذ ما لا يقل عن أربع أو خمس سنوات وقبل حصد الزمالك لقب الدوري الماضي".

وكشف رئيس لجنة المسابقات "اللائحة تنص على مشاركة وصيف الكأس حال توج فريق واحد بلقبي الدوري والكأس والسبب وقتها كان أن منافسة السوبر دائما ما ستكون بين الأهلي والزمالك لأن في الأغلب يحصدان المركزين الأول والثاني في الدوري".

واختتم عامر حسين تصريحاته "المصري واجه الأهلي في السوبر كونه وصيف الكأس والأمر تكرر عند مواجهة طلائع الجيش أيضا بصفته وصيف الكأس ولم يحدث أي تغيير على اللائحة".

كأس السوبر عامر حسين الأهلي الزمالك المصري طلائع الجيش
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