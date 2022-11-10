بمشاركة النني.. أرسنال يودع كأس الرابطة

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 00:37

كتب : FilGoal

أرسنال - برايتون - كأس الرابطة

ودّع أرسنال منافسات كأس الرابطة الإنجليزي بعد الخسارة أمام برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل داني ويلبيك وكاورو ميتوما وطارق لامبيتي أهداف برايتون، فيما أحرز إيدي نيكيتاه هدف أرسنال الوحيد.

وسجّل لامبيتي هدفه الأول بقميص برايتون في المباراة الأولى كأساسي في تشكيل روبيرتو دي زيربي المدير الفني.

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وبدأ محمد النني أساسيا للمرة الثانية هذا الموسم بعد العودة من الإصابة، إذ شارك أمام آيندهوفن في الدوري الأوروبي.

ويعيش أرسنال أفضل لحظاته كرويا في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد نقطة 34 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

فيما تستمر انطلاقة روبيرتو دي زيربي المدير الفني الرائعة على رأس الفريق، إذ يحتل المركز السادس برصيد 21 نقطة.

وفي مباراة آخرى، تأهل ليفربول على حساب تشيلسي بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

وغاب محمد صلاح وأغلب القوام الأساسي عن تشكيل ليفربول من أجل إراحته قبل خوض مباراته الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم.

وتقام منافسات ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزي يوم 19 من شهر ديسمبر المقبل.

أرسنال برايتون كأس الرابطة محمد النني
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