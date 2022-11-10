اتحاد الكرة: لا يوجد فكرة لإقامة بطولة السوبر المصري الكويتي

عامر حسين: لا تغيير في لائحة تحديد طرفي السوبر منذ خمس سنوات

حازم إمام يوضح حقيقة إصابة متولي وتعمد استبعاد كريم فؤاد من المنتخب

بعد التأهل إلى مجموعات الكونفدرالية.. بيراميدز راحة 3 أيام

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