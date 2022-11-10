اتحاد الكرة: لا يوجد فكرة لإقامة بطولة السوبر المصري الكويتي

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 00:35

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

اتحاد الكرة حازم إمام
نرشح لكم
عامر حسين: لا تغيير في لائحة تحديد طرفي السوبر منذ خمس سنوات حازم إمام يوضح حقيقة إصابة متولي وتعمد استبعاد كريم فؤاد من المنتخب بعد التأهل إلى مجموعات الكونفدرالية.. بيراميدز راحة 3 أيام مران منتخب مصر - بتواجد حازم إمام.. تدريبات الفراعنة على ملعب بتروسبورت جنش يتصدى لـ3 ركلات ترجيح أمام بريميرو أجوستو ويقود فيوتشر لمجموعات الكونفدرالية الحضري عن خلافه مع ميكالي لـ في الجول: فيلم من لا شيء.. اختلاف إيجابي وعلاقتنا مميزة محمد صلاح يزور الونش في إنجلترا في مباراة البدري الأخيرة.. وفاق سطيف يفوز على بارادو بالدوري الجزائري
أخر الأخبار
أبطال إفريقيا للسيدات - الجيش الملكي يواجه صنداونز في النهائي 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
عامر حسين: لا تغيير في لائحة تحديد طرفي السوبر منذ خمس سنوات 28 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة أمريكا النهائية – بوليسيتش ونجل جورج وياه على رأس 26 لاعبا في كأس العالم 36 دقيقة | قطر 2022
بمشاركة النني.. أرسنال يودع كأس الرابطة 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
اتحاد الكرة: لا يوجد فكرة لإقامة بطولة السوبر المصري الكويتي 47 دقيقة | الكرة المصرية
حازم إمام يوضح حقيقة إصابة متولي وتعمد استبعاد كريم فؤاد من المنتخب 54 دقيقة | منتخب مصر
كيلير يقود ليفربول إلى ثمن نهائي كأس الرابطة بالفوز على دربي كاونتي بركلات الترجيح ساعة | الدوري الإنجليزي
إنتر يكتسح بولونيا بسداسية.. وروما يتعثر بتعادل امام ساسولو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 3 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح 4 خبر في الجول - الأهلي يتلقى عروضا لبيع حقوق اسم الاستاد الجديد