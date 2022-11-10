حازم إمام يوضح حقيقة إصابة متولي وتعمد استبعاد كريم فؤاد من المنتخب

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 00:27

كتب : FilGoal

حازم إمام في مؤتمر تقديم قميص الزمالك الجديد مع شركة تيمبو

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والمشرف على منتخب مصر حقيقة إصابة محمود متولي مدافع الأهلي في مران الفراعنة.

كريم فؤاد

النادي : الأهلي

محمود متولي

النادي : الأهلي

مصر

وقال حازم عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لم يحدث أن تلقى المنتخب أي شيء عن طريقة تدريب محمود متولي وإذا كانت هناك أي تعليمات خاصة باللاعب كانت ستصل إلى محمد أبو العلا طبيب المنتخب الذي يتواصل مع كل الأجهزة الطبية في الفرق".

وأضاف "بعد إصابة متولي فيتوريا أخبرنا أنه يريد ياسر إبراهيم، وتواصل محمد غرابة مدير المنتخب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي لإخباره بذلك".

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وأكمل "وأكد له عبد الحفيظ أن ياسر يتدرب بأحمال بدنية مرتفعة منذ 4 أيام وأنه خاض مران صباحي ويعاني من إجهاد ولن يستطيع خوض مران مسائي آخر مع المنتخب".

وأوضح "محمد غرابة عاد إلى فيتوريا ليخبره بذلك وبعدها تم اختيار خالد صبحي مدافع الاتحاد السكندري".

وبسؤاله عن استبعاد كريم فؤاد لاعب الأهلي بناء على تعليمات منه رد متعجبا: "لماذا سأكون أكره كريم فؤاد، المنتخب به الكثير من لاعبي الأهلي وفيتوريا رجل فاز بالدوري السعودي والبرتغالي فلماذا سيستمع إلى كلامي؟".

وشدد "إذا كانت الأمور تسير بهذه الطريقة فكنت من البداية اخترت مدرب مصري للمنتخب ليستمع إلى كلامي ومثل هذه الأقاويل لا تستحق الرد عليها".

وأتم تصريحاته "كان من المفترض أن نلعب مباراة ودية قبل مواجهة بلجيكا، ولكن الشركة المنظمة أخبرتنا بتراجع المنتخب الذي سنواجهه، وحدث اختلاف في المقابل المادي للمباراة ولذلك فضلنا خوض لقاء بلجيكا فقط والتركيز فيه".

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