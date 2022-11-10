إنتر يكتسح بولونيا بسداسية.. وروما يتعثر بتعادل امام ساسولو

اكتسح إنتر ميلان منافسه بولونيا بستة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء في الدوري الإيطالي.

واستضاف إنتر منافسه بولونيا في ملعب جوسيبي مياتزا في الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

افتتح تشارالامبوس ليكوجيانيس أهداف المباراة في الدقيقة 22 لصالح بولونيا.

لكن رد إنتر جاء قويا وقاسيا.

أدرك إدين دجيكو التعادل للنيراتزوري عقب أربع دقائق.

وأضاف فيديريكو ديماركو الهدف الثاني للإنتر في الدقيقة 36.

وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة 42.

وعاد ديماركو وسجل هدفا ثانيا له ورابعا لإنتر في الدقيقة 48.

وأضاف هاكان تشالهان أوجلو الهدف الخامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 59.

وأتم روبن جوسينس السداسية بهدف في الدقيقة 76.

وفي ملعب مابي تعادل أصحاب الأرض ساسولو مع ضيفهم روما إيجابيا بهدف لمثله.

افتتح تامي أبراهام أهداف المباراة لروما في الدقيقة 80.

وأدرك أندريا بينامونتي التعادل لساسولو عقب خمس دقائق.

بتلك النتائج وصل رصيد إنتر لـ27 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن أتالانتا الخامس، فيما يتفوق عليه لاتسيو للسبب ذاته.

أما بولونيا فتجمد رصيده عند 16 نقطة يحتل بهم المركز الـ13.

ووصل رصيد روما لـ26 نقطة يحتل بهم المركز السادس.

ووصل ساسولو للنقطة 16 ويتفوق على بولونيا بفارق الأهداف.