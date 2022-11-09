قائمة الكاميرون النهائية – أنجويسا وفينسنت أبو بكر وأنانا يتواجدون لتحقيق ما قاله إيتو

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 23:27

كتب : FilGoal

الكاميرون

أعلن روجيبير سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون قائمة فريقه المستدعاة لخوض منافسات كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب الكاميرون في المجموعة السابعة رفقة كل من البرازيل وصربيا وسويسرا.

وسيكون ذلك الظهور الثامن في تاريخ الأسود في المونديال بعد نسخ 1982 و1990 و1994 و1998 و2002 و2010 و2014.

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ويعد أبرز إنجاز للكاميرون هو الوصول لربع نهائي نسخة 1990.

وشهدت القائمة تواجد المهاجم المخضرم فينسنت أبو بكر فيها رفقة إريك ماكسيم تشوبو موتنج بالإضافة لأندريه زامبو أنجيسا نجم نابولي.

ويأمل منتخب الكاميرون في تحقيق حلم صامويل إيتو رئيس اتحاد الكرة هناك الذي يؤمن أن بلاده ستتوج بكأس العالم 2022.

وقال إيتو في تصريحات لصحيفة " OUEST" الفرنسية: "إفريقيا دائما ما كان لديها لخوض بطولات كأس العالم بشكل رائع ولكننا لم نظهر أفضل وجه لنا حتى الآن".

وتابع "على مدار السنين اكتسبت الفرق الإفريقية المزيد والمزيد من الخبرة واعتقد أنهم مستعين ليس فقط للمشاركة في كأس العالم ولكن أيضا للتتويج باللقب".

وأضاف "منتخب الكاميرون سيفوز بكأس العالم 2022 على حساب المغرب في المباراة النهائية".

وجاءت القائمة النهائية التي ضمت 26 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا "إنتر ميلان الإيطالي" – ديفيس إيباسي "أبها السعودي" – سيمون نجاباندويتنبو "مارسيليا الفرنسي"

في الدفاع: جيان شارليس كاستيليتو "نانت الفرنسي" – إنزو إيبوسي "أودينيزي الإيطالي" – كولينز فاي "الطائي السعودي" – أوليفر مبايزو "فيلاديلفيا يونيون الأمريكي" – نوهو تولو "سياتل ساوندرز الأمريكي" – نيكولاس نكولولو "أريس اليوناني" – كريستوفر ووه "رين الفرنسي"

في الوسط: أوليفيه نتشام "سوانزي سيتي الويلزي" – جايل أوندوا "هانوفر الألماني" – مارتن هونجلا "هيلاس فيرونا الإيطالي" – بيير كوندي "أولمبياكوس اليوناني" – صامويل جويت "ميتشيلين البلجيكي" – أندريه زامبو أنجيسا "نابولي الإيطالي" – جيروم مبيكيلي "أبيجيس الكاميروني"

الكاميرون كأس العالم إيتو
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