كرة سلة - طلائع الجيش يهزم الزمالك بثلاثية قاتلة.. وانتصار الأهلي والاتحاد والجزيرة

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 23:12

كتب : محمد سمير

الزمالك ضد طلائع الجيش - كرة سلة

حقق فريق طلائع الجيش فوزا قاتلا على الزمالك في ذهاب منافسات ربع نهائي دوري المرتبط لرجال كرة السلة.

وتغلب الجيش على الزمالك بنتيجة 62-61 بثلاثية قاتلة سجلها يوسف المعداوي في الثواني الأخيرة.

كما حققت أندية الأهلي والاتحاد والجزيرة الفوز في مباراة الذهاب.

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وتقام منافسات إياب ربع النهائي يوم السبت 12 من شهر نوفمبر الجاري.

وجاءت نتائج ذهاب ربع النهائي كالآتي:

الأهلي × سبورتنج

فاز فريق الأهلي على سبورتنج في منافسات المرتبط تحت 16 عاما بنتيجة 79-71 في مباراة الذهاب.

كما حقق فريق رجال الأهلي الفوز على سبورتنج بنتيجة 74-55، ليحتاج الأحمر فوز فريق المرتبط فقط ليتأهل إلى نصف النهائي.

الاتحاد × المصرية للاتصالات

نجح فريق مرتبط الاتحاد تحت 16 عاما في تحقيق الفوز على المصرية للاتصالات بنتيجة 72-68.

كما حقق فريق رجال الاتحاد فوز مستحق بنتيجة 98-66 ، ليحتاج الأخضر فوز فريق المرتبط فقط ليتأهل إلى نصف النهائي.

الزمالك × طلائع الجيش

حقق مرتبط الزمالك تحت 16 عاما فوزا مثيرا على حساب طلائع الجيش بنتيجة 59-57.

بينما خطف فريق رجال طلائع الجيش الفوز على حساب الزمالك بنتيجة 62-61 في الثواني الأخيرة بثلاثية قاتلة سجلها يوسف المعداوي.

ويحتاج طلائع الجيش لفوز فريق الرجال في مباراة الإياب من أجل التأهل لنصف النهائي، أما الزمالك فيحتاج لانتصار فريق الرجال بفارق نقطتين أو أكثر من أجل التأهل بغض النظر عن نتيجة فريق المرتبط.

سموحة × الجزيرة

نجح فريق مرتبط سموحة تحت 16 عاما في تحقيق الفوز على الجزيرة بنتيجة 86-58.

بينما حقق فريق رجال الجزيرة فوزا صعبا على سموحة بنتيجة 73-71.

ويحتاج فريق الجزيرة فوز فريق الرجال من أجل التأهل إلى نصف النهائي، بينما فريق سموحة يحتاج للفوز بفارق أكثر من نقطتين للتأهل بغض النظر عن نتيجة المرتبط.

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