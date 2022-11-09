قائمة ويلز النهائية – جاريث بيل يقود التنانين مع نجوم الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 21:24

كتب : رامي جمال

احتفالات جاريث بيل ولاعبي ويلز بالتأهل إلى كأس العالم على حساب أوكرانيا

أعلن روب بيج المدير الفني لمنتخب ويلز قائمة فريقه النهائية من أجل المشاركة في كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب ويلز في المجموعة الثانية بجوار كل من إنجلترا وإيران وأمريكا.

ويعد ذلك الظهور هو الثاني لمنتخب ويلز في تاريخه في المونديال بعد نسخة 1958 حينما بلغ ربع النهائي آنذاك.

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وشهدت القائمة تواجد الهداف التاريخي للتنانين، جاريث بيل على رأس القائمة.

كما تواجد لاعب نيس الفرنسي، آرون رامسي في القائمة.

وضم مدرب المنتخب الويلزي أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي في قائمته مثل بن ديفيز من توتنام ونيكو ويليامز من نوتنجام فورست وهاري ويلسون ودانييل جيمس من فولام وكيفير موور من بورنموث.

وجاءت القائمة التي ضمت 26 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: واين هينيسي (نوتنجهام فورست) - داني وارد (ليستر سيتي) - آدم ديفيز (شيفيلد يونايتد).

في الدفاع: بن ديفيز (توتنام) - بن كابانجو (سوانسي سيتي) - توم لوكير (لوتن تاون) - جو رودون (رين) - كريس ميمفام (بورنموث) - إيثان أمبادو (سبيتزيا) - كريس جانتر (ويمبيلدون) - نيكو ويليامز (نوتنجهام فورست) - كونور روبرتس (بيرنلي).

في الوسط: سوربا توماس (هدرسفيلد تاون) - جو ألين (سوانسي سيتي) - ماثيو سميث (ميلتون كينيس دونز) - ديلان ليفيت (دونتي يونايتد) - هاري ويلسون (فولام) - جو موريل (بورتموث) - جوني ويليامز (سويندون تاون)- آرون رامسي (نيس) - روبن كولويل (كارديف سيتي).

في الهجوم: جاريث بيل (لوس أنجلوس) - كيفير موور (بورنموث) - مارك هاريس (كارديف سيتي) - برينان جونسون (نوتنجهام فورست) - دانييل جيمس (فولام).

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