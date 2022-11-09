تشكيل ليفربول - في غياب صلاح والقوام الأساسي.. جوميز وتشامبرلين أساسيان أمام دربي كاونتي

يغيب محمد صلاح عن قائمة ليفربول أمام دربي كاونتي في دور الـ32 من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية.

ويتواجد الثنائي جو جوميز وأليكس تشامبرلين في التشكيل الأساسي الذي غاب عن قوامه اللاعبين الأساسيين.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: كاويمين كيلير

الدفاع: كوستاستينوس تسيميكاس - جو جوميز - كالفين رامسي - ناثانيل فيليبس

الوسط: ستيفان بايتيتش - أليكس تشامبرلين - بوبي كلارك - ملكامو فراوندورف

الهجوم: فابيو كارفاليو - لايتون ستيوارت

ويتواجد روبرت فيرمينو وهارفي إليوت وداروين نونيز على مقاعد البدلاء.

ويستعد ليفربول لخوض آخر منافساته قبل كأس العالم بمواجهة ساوثامبتون يوم السبت في الدوري الإنجليزي.