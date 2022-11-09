مونت كارلو: احتمالية تواجد ماني مع السنغال في كأس العالم

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 20:17

كتب : FilGoal

ساديو ماني

يبدو أن ساديو ماني مهاجم بايرن ميونيخ والسنغال سيظهر في قائمة المنتخب المستدعاة لـ كأس العالم 2022 رغم الإصابة التي تعرض إليها مؤخرا.

ساديو ماني

النادي : بايرن ميونيخ

السنغال

وتعرض ماني للإصابة في أوتار الساق ضد فيردر بريمن في الدوري أمس الثلاثاء مما قد يتسبب في غيابه عن كأس العالم.

وبحسب راديو مونت كارلو الفرنسية فإن هناك احتمالية لتواجد ساديو ماني مع منتخب السنغال في كأس العالم، حتى في حال لم يكن لائقا طبيا لبداية البطولة سيلحق بالمباراة الثالثة فقط.

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ومن المقرر أن تعلن القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم في 11 نوفمبر الجاري.

وتنطلق منافسات كأس العالم من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر من الشهر المقبل.

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الأولى رفقة منتخبات قطر وهولندا والإكوادور.

ويستهل أسود التيرانجا مشوارهم في البطولة بملاقاة هولندا في في الـ21 من الشهر الجاري.

السنغال ساديو ماني كأس العالم بايرن ميونيخ
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