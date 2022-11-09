الحضري عن خلافه مع ميكالي لـ في الجول: فيلم من لا شيء.. اختلاف إيجابي وعلاقتنا مميزة

أكد عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي أنه لا يوجد خلافات كبيرة بينه وبين روجيرو ميكالي المدير الفني للفراعنة مشددا أن علاقتهما مميزة.

وتحدث الحضري لـFilGoal.com قائلا: "ما حدث فيلم من لا شيء، أكن كل تقدير واحترام لروجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي وجميع أفراد الجهاز الفني، وعلاقتي متميزة للغاية بالمدرب البرازيلي منذ قدومه".

وأضاف "وغدا الخميس سأبدأ المعسكر الرابع معه، وعلاقتي به قوية ولا توجد اختلافات بيننا".

وعن سبب الأزمة أوضح الحضري "كل الحكاية أن هناك فيلم من لا شيء، من المفترض أن هناك معسكر يبدأ غدا في الثانية والنصف ظهرا، كنت أرى أن وجود ثلاثة حراس أمر هام، حتى بيان اتحاد الكرة الرسمي قال إن هذا اختلاف إيجابي، والحضري لا يسبب المشاكل، وعلى مدار تاريخي أعرف عملي جيدا".

وأردف مبررا وجهة نظره "ربما يتعرض أي خارس لإصابة أو مرض مثل فيروس كورونا لذلك طلبت ضم ثلاثة حراس لذلك اتحاد الكرة قال هذا خلاف إيجابي ولا يوجد شيء أكثر من ذلك".

وأكمل الحضري "بدأت عملي مع المنتخب بشكل جيد والمجموعة المتواجدة على قدر المسؤولية وكل ذلك ظهر في مواجهة إي سواتيني بتألق حمزة علاء".

وعن سبب سفره إلى المالديف قال: "سافرت المالديف لأنني في راحة والمعسكر سينطلق غدا وتلقيت دعوة للتواجد مع أساطير العالم في حدث يتبع فيفا".

وأضاف "غدا سأنتظم في المعسكر ونسافر يوم 14 نوفمبر للمغرب ونخوض مباراتين هناك، أمامنا هدف ونحن جهاز فني مترابط وكلنا يد واحدة".

وأتم الحضري حديثه مشددا "لا أنظر إلا لعملي وأركز فيه وهناك من قال إنني رحلت عن منصبي والآن أنا مستمر فيه يبدو أن هناك من يصنع فيلما من لا شيء".

ماذا حدث؟

حدث خلاف بين ميكالي والحضري لرغبة الأول في ضم حارسين مرمى فقط لمعسكر المنتخب الأولمبي قبل السفر إلى المغرب فيما كان يرغب الأخير في ضم ثلاثة حراس.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة عقد جلسة بين المدرب البرازيلي والحضري لتقريب وجهات النظر.

وجاءت نتائج تلك الجلسة جيدة بعدما تم حل الخلاف والتأكيد أن القرار في النهاية بيد ميكالي لأنه صاحب القرار الفني والمسؤول الأول عن المنتخب.