محمد صلاح يزور الونش في إنجلترا

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 19:23

كتب : FilGoal

محمد صلاح والونش

حرص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر على زيارة محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك في إنجلترا.

محمود حمدي الونش

النادي : الزمالك

محمد صلاح

النادي : ليفربول

الزمالك

وخضع الونش مدافع الزمالك ومنتخب مصر لجراحة ناجحة في إنجلترا في أوتار العضلة الخلفية.

وتعرض الونش للإصابة في أوتار العضلة الخلفية ومن المنتظر أن يغيب لفترة تصل إلى 6 شهور.

ونشر الونش صورة تجمعه مع صلاح وعلق عليها قائلا: "تشرفت بزيارتك، دائما في تألق".

وجاءت إصابة الونش خلال مباراة سموحة بـ افتتاح مسابقة الدوري الممتاز في 19 أكتوبر الماضي.

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محمد صلاح الونش الزمالك
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