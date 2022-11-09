محمد صلاح يزور الونش في إنجلترا

حرص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر على زيارة محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك في إنجلترا.

وخضع الونش مدافع الزمالك ومنتخب مصر لجراحة ناجحة في إنجلترا في أوتار العضلة الخلفية.

وتعرض الونش للإصابة في أوتار العضلة الخلفية ومن المنتظر أن يغيب لفترة تصل إلى 6 شهور.

ونشر الونش صورة تجمعه مع صلاح وعلق عليها قائلا: "تشرفت بزيارتك، دائما في تألق".

وجاءت إصابة الونش خلال مباراة سموحة بـ افتتاح مسابقة الدوري الممتاز في 19 أكتوبر الماضي.