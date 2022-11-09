محمد صلاح يزور الونش في إنجلترا
الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 19:23
كتب : FilGoal
حرص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر على زيارة محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك في إنجلترا.
محمود حمدي الونش
النادي : الزمالك
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وخضع الونش مدافع الزمالك ومنتخب مصر لجراحة ناجحة في إنجلترا في أوتار العضلة الخلفية.
وتعرض الونش للإصابة في أوتار العضلة الخلفية ومن المنتظر أن يغيب لفترة تصل إلى 6 شهور.
ونشر الونش صورة تجمعه مع صلاح وعلق عليها قائلا: "تشرفت بزيارتك، دائما في تألق".
وجاءت إصابة الونش خلال مباراة سموحة بـ افتتاح مسابقة الدوري الممتاز في 19 أكتوبر الماضي.
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