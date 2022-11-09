في مباراة البدري الأخيرة.. وفاق سطيف يفوز على بارادو بالدوري الجزائري

فاز وفاق سطيف على منافسه بارادو بثلاثة أهداف لهدف اليوم الأربعاء في الدوري الجزائري في الظهور الأخير للمدير الفني للفريق حسام البدري.

وحل وفاق سطيف ضيفا على بارادو ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الجزائري.

افتتح وليد زعموم أهداف المباراة لوفاق سطيف في الدقيقة 38 وأضاف أحمد قندوسي هدفا ثانيا للضيوف في الدقيقة 75.

وقلص مروان زروقي النتيجة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

وبينما كان بارادو يبحث عن التعادل سجل أحمد قندوسي هدفا ثالثا لفريقه وثانيا له ليؤكد انتصار وفاق سطيف.

الفوز رفع رصيد وفاق سطيف لـ18 نقطة يحتل بهم المركز الثلاث في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني وللأخير مباراتين أقل.

فيما يتصدر النادي الرياضي القسنطيني الترتيب بـ23 نقطة من 10 مباريات خاضها.

وتولى البدري تدريب سطيف بداية الموسم الحالي عقب رحيله عن تدريب منتخب مصر.

وقرر حسام البدري في وقت سابق الرحيل عن تدريب فريق وفاق سطيف.

وقال البدري في مؤتمر صحفي: "الأزمة المالية تصاعدت وفشلت محاولات الإدارة في توفير السيولة المالية لصرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة الماضية ما دفعهم للامتناع عن حضور التدريبات".

وأوضح "حاولت جاهدا التعامل مع الظروف وتحمل الكثير من الصعائب من أجل الجماهير ولكني وصلت إلى مرحلة يصعب خلالها تحقيق أي عمل إيجابي في ظل حالة عدم الاستقرار المالي".

واختتم" سعدت بدعم ومساندة الجماهير خلال الفترة التي توليت خلالها المسؤولية وأتمنى الخير للنادي خلال الفترة المقبلة".

وناشد بعدها إبراهيم العرباوي رئيس نادي وفاق سطيف، عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر بالتدخل لحل أزمة النادي.

وقال ابراهيم العرباوي خلال مؤتمر صحفي: "النادي يوجد أمام مفترق طرق مصيري والأزمة الراهنة تهدد مستقبله وقد تعصف به كليا. أناشد السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والسلطات المحلية بقيادة والي الولاية والمستثمرين في المنطقة أيضا، من أجل التدخل لإنقاذ النادي قبل تأزم الوضع أكثر ودخوله في مرحلة أخطر".

وشدد "ظروف النادي صعبة والمشاكل كثيرة في ظل غياب الدعم اللازم لهذا النادي الذي شرف الراية الوطنية بإنجازات تاريخية في مختلف المنافسات القارية والإقليمية والعالمية".