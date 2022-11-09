ليفاندوفسكي يكشف السبب "المضحك" وراء طرده أمام أوساسونا

كشف روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة السبب وراء الإشارة التي طُرد على إثرها أمام أوساسونا.

وتعرض ليفاندوفسكي للطرد بعدما بدا أنه يعترض على قرار الحكم بعد إشهار البطافة الصفراء في كرة مشتركة مع مدافع أوساسونا.

وخطف برشلونة الفوز أمام أوساسونا بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت خارج ملعبه في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

وعلق ليفاندوفسكي على الأمر للصحافة عقب تسلمة جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، قائلا: "الأمر مضحك، الإشارة كانت في الأصل إلى تشافي هيرنانديز (المدير الفني)".

وأضاف "تحدثنا الأسبوع الماضي عن الحصول على بطاقة صفراء لذلك تذكرت الأمر بعدما أشهر الحكم البطاقة لي، نظرت إليه ووجهت هذه الإشارة إليه وليس للحكم، في النهاية الأمر خطئي".

حصد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ السابق وبرشلونة الحالي جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا موسم 2021-2022.

وتعد تلك المرة الثانية التي يحصد خلالها البولندي الجائزة، بعد موسم 2020-21 وكلاهما مع البافاري الألماني.

وتفوق ليفا في الصدارة بفضل تسجيل 35 هدفا منحته 70 نقطة متفوقا على أقرانه.

وتساوى ليفا مع إيزبيو وجيرد مولر ودودو جريتشيو وفيرناندو جوميش وإيلي ماكويست وماريو جارديل وتيري هنري ودييجول فورلان ولويس سواريز برصيد جائزتين.