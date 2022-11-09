كرة طائرة - تأجيل مباريات الجمعة والسبت بكافة منافسات الرجال والسيدات

قرر الاتحاد المصري للكرة الطائرة تأجيل مباريات يومي الجمعة والسبت المقبلين.

ويشمل التأجيل منافسات الدوري المصري للرجال والسيدات بالإضافة إلى مباريات مراحل الناشئين.

وكان من المقرر أن تقام منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري السيدات يوم الجمعة.

بينما يوم السبت تقام منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الرجال.

وكانت منافسات الجولة الثانية من دوري السيدات ستشهد مواجهة بين الأهلي والزمالك.

وأقيمت منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري السيدات يوم الإثنين وشهدت فوز فريقي الأهلي والزمالك.

بينما حقق فريقا الأهلي والزمالك الفوز في أول جولتين من مسابقة دوري الرجال.

وجاءت المجموعات بدوري الرجال كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - إيسترن كومباني - دلفي - المنيا - الإعلاميين.

المجموعة الثانية: الاتحاد السكندري - الطيران - الزهور - سبورتنج - 6 أكتوبر - الصيد.

المجموعة الثالثة: الأهلي - بتروجت - مصر للبترول - الترسانة - الإسكندرية للبترول - بنها.

المجموعة الرابعة: طلائع الجيش - هليوبوليس - الشمس - القناة - الداخلية - جزيرة الورد.

وتصعد الفرق الحاصلة على المراكز من الأول إلى الثالث من كل مجموعة إلى الدور الثاني.

أما دوري السيدات كالآتي:

المجموعة الأولى: الأهلي - الزمالك - 6 أكتوبر - الزهور - الاتحاد السكندري - هيليوبوليس - أصحاب الجياد - وادي دجلة

المجموعة الثانية: سبورتنج - سموحة - الشمس - دلفي - المعادي - الصيد - الطيران - الجزيرة.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى المرحلة قبل النهائية.