انتهاء الخلاف بين ميكالي والحضري في المنتخب الأولمبي.. وترحيب من الثنائي

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 17:30

كتب : أحمد الخولي

روجيرو ميكالي

حسم محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب الأولمبي اختلاف وجهات النظر بين روجيرو ميكالي المدير الفني وعصام الحضري مدرب حراس المرمى.

وشهدت الساعات الماضية اختلاف إيجابي في وجهات النظر بين ميكالي والحضري وفقا للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة.

وجاء الاختلاف على خلفية عدد الحراس المقرر انتظامهم مع المنتخب في معسكره المقرر أن ينطلق غدا الخميس ضمن الاستعدادات لمواجهة زامبيا في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا والتي تؤهل إلى أولمبياد باريس 2024.

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وأعلن ميكالي ضم حارسي مرمى لقائمة المنتخب الأولمبي بينما اقترح عصام الحضري ضم ثلاثة حراس مرمى تحسبا لأي ظرف.

وتواصل بركات المشرف العام على المنتخب الأولمبي مع الثنائي ميكالي والحضري للاستماع لوجهتي النظر.

واتفق اتحاد الكرة ممثلا في بركات على تنفيذ قرار ميكالي بضم حارسي مرمى باعتباره صاحب القرار الفني.

وتم وضع في الاعتبار إذا حدثت ظروف استثنائية سيتم استدعاء حارس ثالث.

ورحب ميكالي والحضري بالقرار وسط أجواء حضارية وانتهى الأمر بما يخدم المصلحة العامة للمنتخب الذي يجمع الود المتبادل بين أفراد الجهاز الفني.

وتقام تصفيات إفريقيا في المغرب ويصعد أول 3 منتخبات فيها إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بشكل مباشر.

وتعد مصر حاملة لقب النسخة السابقة التي أقيمت في القاهرة عام 2019 وتأهلت من خلالها إلى أولمبياد طوكيو تحت قيادة شوقي غريب.

وتتوقف مسابقة الدوري في الوقت الحالي بسبب إقامة مؤتمر قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ حتى يوم 18 من شهر نوفمبر الجاري.

وسيتم استئناف مسابقة الدوري يوم 23 من الشهر الجاري بثلاث مباريات مؤجلة.

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