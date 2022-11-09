تقرير تركي: نانت حسم مصير مصطفى محمد

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 16:56

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - أولمبياكوس

حسم نادي نانت موقفه من التعاقد مع مصطفى محمد المهاجم الدولي المصري بشكل دائم.

ويلعب مصطفى محمد ضمن صفوف نانت معارا حتى نهاية الموسم الجاري مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 5 ملايين و750 ألف يورو.

وكشفت صحيفة "fanatik" التركية أن نانت أنهى كافة الاتفاقات مع مصطفى محمد وحصل على موافقة أنطوان كومباري مدرب الفريق لتفعيل بند الشراء.

أخبار متعلقة:
للمرة الثانية على التوالي.. ليفاندوفسكي يحصد الحذاء الذهبي لموسم 2021-22 مدرب جنوب إفريقيا: على تاو أن يغادر الأهلي في هذه الحالة تقرير مغربي: حرمان الرجاء من التعاقدات في الفترة الشتوية خبر في الجول - محاولات لتقريب وجهات النظر بين ميكالي والحضري

وأضافت الصحيفة أن نانت سيفعل بند تفعيل شراء مصطفى محمد قبل 15 يونيو من العام المقبل.

وأشارت إلى أن مسؤولو نادي نانت يخططون تحقيق ربح من خلال بيع مصطفى محمد في المستقبل للحصول على مكاسب مادية.

وقاد مصطفى محمد نانت إلى إقصائيات الدوري الأوروبي بالفوز على أولمبياكوس اليوناني بهدفين دون رد، إذ سجل هدفا وصنع آخر ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.

المهاجم الدولي المصري شارك خلال الموسم الجاري مع نانت في 21 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 3 آخرين.

مصطفى محمد نانت جالاتاسراي
نرشح لكم
بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يوقف زحف دورتموند نحو صدارة الدوري الألماني انتهت في الدوري الألماني - فولفسبورج (2) - (0) بروسيا دورتموند.. 3 نقاط ثمينة الدوري الألماني - مرموش أساسي في مواجهة بروسيا دورتموند هالاند وكين يواصلان التسجيل وظهور صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 22-23 تريزيجيه يسجل ويحصل على ركلة جزاء في تعادل طرابزون مع كونيا سبور صلاح بعد ثنائية توتنام: تمكنت من إحداث الفارق.. وقدمنا المطلوب للفوز ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام العاشر.. توتنام أكثر الفرق استقبالا للأهداف من صلاح
أخر الأخبار
انتهاء الخلاف بين ميكالي والحضري في المنتخب الأولمبي.. وترحيب من الثنائي 2 دقيقة | منتخب مصر
ثلاثي الزمالك المحترف يغادر القاهرة 6 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل فيوتشر - مروان محسن يقود الهجوم أمام بريميرو دي أجوستو في الكونفدرالية 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير تركي: نانت حسم مصير مصطفى محمد 36 دقيقة | المحترفون
للمرة الثانية على التوالي.. ليفاندوفسكي يحصد الحذاء الذهبي لموسم 2021-22 ساعة | الدوري الإسباني
مدرب جنوب إفريقيا: على تاو أن يغادر الأهلي في هذه الحالة ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير مغربي: حرمان الرجاء من التعاقدات في الفترة الشتوية ساعة | الوطن العربي
خبر في الجول - محاولات لتقريب وجهات النظر بين ميكالي والحضري ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 3 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 4 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح