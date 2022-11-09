تقرير تركي: نانت حسم مصير مصطفى محمد

حسم نادي نانت موقفه من التعاقد مع مصطفى محمد المهاجم الدولي المصري بشكل دائم.

ويلعب مصطفى محمد ضمن صفوف نانت معارا حتى نهاية الموسم الجاري مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 5 ملايين و750 ألف يورو.

وكشفت صحيفة "fanatik" التركية أن نانت أنهى كافة الاتفاقات مع مصطفى محمد وحصل على موافقة أنطوان كومباري مدرب الفريق لتفعيل بند الشراء.

وأضافت الصحيفة أن نانت سيفعل بند تفعيل شراء مصطفى محمد قبل 15 يونيو من العام المقبل.

وأشارت إلى أن مسؤولو نادي نانت يخططون تحقيق ربح من خلال بيع مصطفى محمد في المستقبل للحصول على مكاسب مادية.

وقاد مصطفى محمد نانت إلى إقصائيات الدوري الأوروبي بالفوز على أولمبياكوس اليوناني بهدفين دون رد، إذ سجل هدفا وصنع آخر ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.

المهاجم الدولي المصري شارك خلال الموسم الجاري مع نانت في 21 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 3 آخرين.