تقرير مغربي: حرمان الرجاء من التعاقدات في الفترة الشتوية

كشف موقع "لو سبورت 360" المغربي عن حرمان نادي الرجاء من إجراء تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح الموقع المغربي أن الرجاء لدية أزمة مالية تهدد تسديد المبالغ المالية المتراكمة لصالح لاعبيه السابقين، وبات الرجاء ممنوع من التعاقد مع لاعبين إلى حين تسديد مبالغ نزاعاته.

وشدد التقرير على أن الوضع المالي للرجاء في الوقت الراهن لم يمكنه من الوفاء بهذا الإلتزامات، وسط محاولات من عزيز البدراوي رئيس النادي لتسوية النزاعات بطريقة ودية وحل الأزمة قبل فترة الانتقالات الشتوية بيناير المقبل.

واشار التقرير إلى أن منذر الكبير، مدرب الرجاء طالب في وقت سابق تعزيز صفوفه بثلاثة لاعبين على الأقل من أجل تقوية صفوفه للمنافسة على لقب الدوري وبلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا .

ويحتل الرجاء المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 12 نقطة بفارق أقل 6 نقاط عن الوداد المتصدر.