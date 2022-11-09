خبر في الجول - محاولات لتقريب وجهات النظر بين ميكالي والحضري

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 16:06

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر الأولمبي - ميكالي

يعقد اتحاد الكرة محاولات لتقريب وجهات النظر بين عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي وروجيرو ميكالي المدير الفني، حسبما علم FilGoal.com.

ويحاول اتحاد الكرة تهدئة الأمور تفاديا لرحيل حراس مرمى المنتخب الأولمبي.

وحدث خلاف بين الثنائي بسبب رغبة ميكالي في ضم حارسين فقط لمعسكر المنتخب بينما تمسك الحضري بوجود ثلاثة حراس.

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وتحدد موعد المعسكر إذ يقام في الفترة من 10 نوفمبر حتى 20 من الشهر الجاري.

وقال محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في تصريحات سابقة أمس لقناة المحور: "الاتفاق منذ يومين كان على السفر بـ22 لاعبا للمغرب، تحدثت مع ميكالي قبلها وأخبرته أن القرار في النهاية له. أنا معه منذ أول يوم وأدعم قراراته وهو من سيحاسب في النهاية".

وأضاف "ميكالي اجتمع مع الجهاز الفني واتفقوا على أن يتم ضم 20 لاعبا مع حارسي مرمى".

وتابع "تلقيت بعض الاتصالات وأخبروني بأن عصام الحضري اعترض ويرغب في السفر بثلاثة حراس و"الكلام معجبنيش ومريحنيش"".

وواصل "سيكون هناك اجتماع عاجل في اتحاد الكرة لحسم هذا الأمر، سأسمع من كل الأطراف لكي اتأكد من الحديث الذي وصلني في النهاية المدير الفني هو صاحب القرار النهائي".

واستطرد "لن نختلف على قيمة عصام الحضري وقيمته بالنسبة لمصر كلها ولكن في النهاية "الشغل شغل"".

وأتم "لن أتحدث عن أي قرار قبل أن أسمع من جميع الأطراف لكي اتأكد مما وصلني ولكن ما سمعته أزعجني للغاية ولابد له من حل. لن أسمح بوجود أي أجواء غير صحية وتكوين جبهات داخل المنتخب الأولمبي على الإطلاق".

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