قائمة ريال مدريد – تواصل غياب بنزيمة وروديجير أمام قادش.. وعودة كروس

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 15:38

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

يتواصل غياب كريم بنزيمة وأنطونيو روديجير عن قائمة ريال مدريد بسبب الإصابة قبل مواجهة قادش في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وعاد توني كروس لقائمة الملكي بعدما انتهى إيقافه في مباراة رايو فايكانو الماضية والتي انتهت بالخسارة 3-2.

ويحتل ريال مدريد الوصافة برصيد 32 نقطة بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر.

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وجاءت قائمة ريال مدريد:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – لويس لوبيز

الدفاع: داني كاربخال – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – لوكاس فاسكيز – فيرلاند ميندي

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أورليان تشواميني – داني سيبايوس

الهجوم: إدين هازارد – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس – ماريانو دياز

قائمة ريال مدريد ريال مدريد الدوري الإسباني
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