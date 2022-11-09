سون يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 15:10

كتب : FilGoal

هيونج مين سون - كوريا الجنوبية

كشف هيونج مين سون لاعب توتنام ومنتخب كوريا الجنوبية عن مصيره من المشاركة في كأس العالم 2022.

وشدد صاحب الـ 30 عاما على أنه لن يغيب عن البطولة على الرغم من الإصابة التي تعرض لها مع فريقه.

وكتب سون عبر حسابه على إنستاجرام: "مرحبا بالجميع أردت فقط أن أشكركم جميعا على رسائل الدعم التي تلقيتها خلال الأسبوع الماضي لقد قرأت العديد منهم وأنا ممتن جدا وأقدركم جميعا في وقت صعب قد حصلت على قوتي منكم".

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وتابع "تمثيل بلدك في كأس العالم هو حلم العديد من الأطفال وكان واحدا من أحلامي أيضا".

وشدد "لن أغيب عن كأس العالم ولا استطيع الانتظار لتمثيل بلدي الجميلة، أراكم قريبا".

وكان سون أصيب في لقاء توتنام ومارسيليا الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي في سادس جولات دوري أبطال أوروبا.

وأشار توتنام إلى أن سون سيخضع للتأهيل مباشرة فور إجرائه العملية الجراحية.

ولكن لم يعط توتنام وقتا محددا لعودة اللاعب الكوري الجنوبي للملاعب قبل أن يؤكد سون بنفسه تواجده في كأس العالم.

أعلن توتنام اليوم الخميس رسميا خضوع لاعبه سون هيونج مين لجراحة عقب إصابته بكسر في وجنته.

وينطلق كأس العالم يوم 20 نوفمبر المقبل في قطر.

وأوقعت القرعة منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة بجوار كل من البرتغال وغانا وأوروجواي.

المباراة الأولى لكوريا ستكون أمام أوروجواي على استاد المدينة التعليمية يوم 24 نوفمبر في تمام الساعة 3:00 مساء بتوقيت القاهرة.

المنتخبان التقيا في 4 مرات سابقة بجميع المسابقات وخلالهم نجح أوروجواي في تحقيق الفوز 3 مرات مقابل مرة لكوريا.

واتلقى كوريا وأوروجواي مرة واحدة في كأس العالم كانت في 2010 وانتهت بفوز أوروجواي بهدفين مقابل هدفا واحد.

الجولة الثانية سيلعب منتخب كوريا الجنوبية مع غانا يوم 28 نوفمبر على نفس الملعب في تمام الساعة 3:00 مساء.

التقى الفريقان في 4 مواجهات سابقة كانت جميعها ودية وخلالهم حقق منتخب كوريا الجنوبية الفوز مرة مقابل 3 مرات لغانا.

والمواجهة الأخيرة التي جمعت بينمها كانت في 2014 وانتهت بفوز ممثل إفريقيا بأربعة أهداف دون مقابل.

في الجولة الأخيرة سيلعب منتخب كوريا لجنوبية مع البرتغال يوم 2 ديسمبر في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.

والتقى المنتخبان مرة واحدة من قبل كانت في كأس العالم 2002 وانتهت بفوز كوريا بهدف دون مقابل.

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