مؤتمر أنشيلوتي: استمرار غياب بنزيما.. وأسينسيو يستحق الإشادة

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن موقف الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق من مواجهة قادش.

ويلعب ريال مدريد ضد قادش غدا الخميس ضمن الجولة 14 من منافسات الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "بنزيما لن يشارك في مباريات الفريق قبل كأس العالم. لقد حاول مساعدة الفريق خلال المباريات الأخيرة ولكنه لم يتمكن من التعافي من الآلام التي يشعر بها. الأمر واضح أنه لم يكن قادرا الوصول في الوقت المناسب للمشاركة مع الفريق في المباريات".

وعن إعطاء بنزيما الأولولة لكأس العالم علي حساب الفريق منذ فوزه بالكرة الذهبية أوضح " بالتأكيد هذا ليس صحيح. لم يتمكن بنزيما من مساعدة الفريق لكنه يحاول ويعمل بجد يوميا ليكون مستعد ذهنيا وبدنيا".

وشدد "بنزيما سيذهب إلى قطر وهو لديه انزعاجات في ساقيه. هو لم يتعاف بنسبة 100 % بالفعل، لذلك لا يشارك مع الفريق مؤخرا. سواء سيذهب إلى قطر أم لا، هذا الأمر سيعود إليه فقط وهذا قراره الخاص".

وتستضيف قطر منافسات كاس العالم 2022 في الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

أسينسيو

وأشاد كارلو أنشيلوتي بلاعبه ماركو أسينسيو وقال: "؟ لقد كان أفضل لاعب لدينا في المباريات الأخيرة وهو يستحق هذه الإشادة. لقد ساعدنا وهو لديه شخصية قوية جِدًا. أنا سعيد من أجله وهو يستحق أن يحصل علي المزيد من الدقائق".

وينتهي عقد أسينسيو مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق حول تجديده حتى الآن.

وعن مواجهة قادش كشف " سنلعب غدًا آخر مباراة في النصف الأول من هذا الموسم. إنه موسم غريب وشهد بعض الأشياء الجيدة وغير الجيدة. كنا نريد أن ننُهي هذا العام ونحن في الصدارة ولكن نأمل في أن ننُهيه بشكل جيد غدا".

واختتم "الفريق بحالة جيدة ولا نشعر بالتوتر قبل فترة التوقف.اللاعبون محترفون للغاية وسيلعبون غدًا بكامل التركيز".

ويبحث ريال مدريد عن تحقيق الفوز على قادش من أجل تقليص الفارق مع برشلونة المتصدر من 5 نقاط إلى نقطتين.

وكان ريال مدريد قد تلقى الخسارة الأولى له خلال الموسم الجاري من الدوري الإسباني على يد رايو فايكانو بنتيجة 3-2 ضمن الجولة 13.