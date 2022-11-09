حازم إمام يوضح أسباب عدم انضمام ياسر إبراهيم لمعسكر منتخب مصر

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 15:03

كتب : FilGoal

ياسر إبراهيم - مران منتخب مصر في كوريا

أوضح حازم إمام عضو اتحاد الكرة المصري سبب عدم انضمام ياسر إبراهيم لقائمة منتخب مصر.

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

مصر

وأعلن منتخب مصر ضم ياسر إبراهيم لتعويض محمود متولي الذي تعرض للإصابة، لكن تعذر انضمام المدافع للمنتخب ليعوضه خالد صبحي مدافع الاتحاد السكندري.

وقال حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت: "منتخب مصر طلب ضم ياسر إبراهيم بعد إصابة محمود متولي".

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وأكمل "ياسر لم يعتذر، ما حدث أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي وافق وأخبرنا أن اللاعب يتدرب في آخر 2-3 أيام بحمل عال".

وتابع "تواصل عبد الحفيظ مع محمد غرابة مدير المنتخب وأخبره أن اللاعب أنهى تدريبه مع الأهلي منذ قليل، وشرح لهم تدريبات اللاعب وأنه يشعر بالإرهاق، وبدوره نقل غرابة الصورة لروي فيتوريا المدير الفني للمنتخب أن اللاعب لن يشارك في المران في نفس اليوم بسبب الأحمال المختلفة بين النادي والمنتخب".

وأكمل "في النهاية انضم خالد صبحي لاعب الاتحاد السكندري عوضا عنه".

وأتم "اللاعب مجهد لأنه يتدرب تدريب مختلف مع فريقه لأنه لم يضع في حسبانه أنه سينضم لمنتخب".

وقال مصدر من منتخب مصر لـFilGoal.com أمس الثلاثاء: "الجهاز الفني اتفق على ضم ياسر إبراهيم بعد إصابة متولي".

وأضاف "تم إبلاغ الأهلي في العاشرة من صباح اليوم وقت التدريب باستدعاء اللاعب".

وتابع "الأهلي رد بالموافقة بعدها بعد إبلاغ اللاعب، ثم بعد مرور بضع ساعات اتصل سيد عبد الحفيظ بجهاز المنتخب ليبلغنا باعتذار النادي واللاعب بسبب شعوره بالإجهاد مع الحمل التدريبي الزائد".

وأتم "وثقنا في حديث النادي الأهلي ولم نستدع اللاعب للخضوع للفحص الطبي وعلى أساسه قررنا ضم خالد صبحي"

وكانت المشاركة الأخيرة لياسر إبراهيم صاحب الـ 29 عاما مع منتخب مصر في مباراة كوريا الجنوبية الودية يوم 14 يونيو الماضي والتي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدفا واحد.

وأدى منتخب مصر مرانه الأول في معسكر شهر نوفمبر أمس الإثنين على استاد القاهرة.

ويقسم المعسكر إلى فترتين الأولى من 7 إلى 11 نوفمبر والثانية من 13 إلى 18 من نفس الشهر.

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري في الكويت.

ومن المنتظر أن يعلن فيتوريا عن أسماء اللاعبين المحترفين في قائمة المنتخب قبل السفر إلى الكويت.

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