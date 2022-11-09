جميع الغائبين عن كأس العالم 2022
الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 14:59
كتب : FilGoal
أيام قليلة تفصلنا عن بداية كأس العالم 2022.
وتنطلق البطولة يوم 20 نوفمبر الجاري في قطر.
وحالها كحال أي بطولة سيغيب العديد من اللاعبين عنها لأسباب مختلفة.
وجمع لكم FilGoal.com جميع اللاعبين الذين تأكد غيابهم عن البطولة رسميا.
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