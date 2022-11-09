جميع الغائبين عن كأس العالم 2022

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 14:59

كتب : FilGoal

كأس العالم

أيام قليلة تفصلنا عن بداية كأس العالم 2022.

وتنطلق البطولة يوم 20 نوفمبر الجاري في قطر.

وحالها كحال أي بطولة سيغيب العديد من اللاعبين عنها لأسباب مختلفة.

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وجمع لكم FilGoal.com جميع اللاعبين الذين تأكد غيابهم عن البطولة رسميا.

طالع الغائبين عن كأس العالم من هنا

كأس العالم 2022 قطر
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