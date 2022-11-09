مؤتمر أليجري: بيرين أساسي أمام فيرونا.. وموقف فلاهوفيتش وكييزا ودي ماريا

كشف ماسيميليانو أليجري موقف دوشان فلاهوفيتش وفيديريكو كييزا وأنخيل دي ماريا من المشاركة أمام هيلاس فيرونا في الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

ويحل يوفنتوس ضيفا على فيرونا غدا الخميس في السابعة مساءً على ملعب أنطونيو بينتيجودي معقل الأخير.

وقال أليجري خلال المؤتمر الصحفي: "الفوز في الدربي قدّم لنا ليلة من الرضا والسعادة، لكن من اليوم التالي أغلقنا تلك الصفحة، سنلعب ضد فريق فاز على يوفنتوس 3 مرات في آخر 5 مباريات".

وأضاف "فيرونا فريق يصنع الفرص وقوي بدنيا ويهاجم، لن تكون مباراة سهلة، لا يستحقون المركز الذي يتواجدون به في الدوري".

وواصل "ماتيا بيرين سيبدأ في حراسة مرمى الفريق، تعافى لياندرو باريديس ومويس كين وليس من الضروري أن يلعبا، أنخيل دي ماريا لم يصل لكامل اللياقة البدنية، وسنقيّم حالة دوشان فلاهوفيتش وويستون ماكيني وفيديريكو كييزا غدا".

وأوضح "فلاهوفيتش يعاني من التهابات، وأصبح أمس أفضل وسنقيم حالته اليوم، إذا أصبح جاهزا سيتواجد في المباراة على مقاعد البدلاء".

وتابع "كييزا عاد لكن ركبته لم تصل للقدرة على التماسك بعد عندما يشعر بعدم الراحة، وهي جزء من رحلة العودة".

وتطرق للحديث عن نابولي المتصدر: "يمرون بموسم رائع، إذا واصلوا بنفس الأسلوب سيفوزون بلقب الدوري".

وعن خطط الفريق أثناء كأس العالم قال: "سنعمل حتى يوم 18 مع اللاعبين الذين سيبقون، ثم سنتوقف حتى السادس من ديسمبر ونبدأ بخوض الوديات حتى 22-23 ديسمبر ونستعد لفترة الأعياد".

وأتم مكيلا المديح للاعبه نيكولو فاجيولي قائلا: "يقدم أداءً جيدا لنتركه هادئا يعاني من إرهاق وربما لن يتواجد غدا، هناك شباب أخرون بأقل خبرة، وكذلك فابيو ميريتي، لعب بين 20-22 مباراة مع يوفنتوس".

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 25 نقطة بفارق 5 عن ميلان الثاني و13 عن نابولي المتصدر.

بينما يحتل فيرونا قاع ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط ومحققا انتصارا وحيدا في الموسم حتى الآن.