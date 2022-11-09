وفاة حازم الحديدي وكيل اللاعبين

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 14:08

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - حازم الحديدي

توفي حازم الحديدي وكيل اللاعبين عن عمر يناهز 55 عاما.

وشغّل الحديدي وكالة أعمال أكثر من لاعب في الكرة المصرية أبزرهم من القدامى: محمد بركات وعصام الحضري ومحمد ناجي "جدو".

ومن بين لاعبي الجيل الحالي عدة لاعبين أبرزهم: محمد الشناوي وسعد سمير ووليد سليمان وعمرو السولية.

أخبار متعلقة:
تعرف على نتيجة قرعة الدور التمهيدي لـ كأس الرابطة المصرية ماركا: 3 أسباب لأزمة فياريال.. ومواجهة إسبانيول تحسم مصير ستيين رئيس السنغال يوجه رسالة إلى ماني بعد احتمالات غيابه عن كأس العالم تقارير: ديباي طلب الرحيل عن برشلونة في يناير

FilGoal.com ينعى الفقيد ويتمنى لأهله الصبر والسلوان.

حازم الحديدي
نرشح لكم
أشرف صبحي: عوائد مصر من الاستثمار الرياضي بلغت 7 مليارات دولار تعرف على نتيجة قرعة الدور التمهيدي لـ كأس الرابطة المصرية علي فوزي: حزين لغيابي عن منتخب مصر.. وشلبي سينجح مع الزمالك مروان داوود: فكرت في الاعتزال بعد الرحيل عن الأهلي خبر في الجول - الأهلي يفقد محمود متولي لأربعة أسابيع بركات عن أزمة الحضري في الأولمبي: ما سمعته أزعجني للغاية.. واجتماع لحسم الأمور أمير مرتضى: إمام عاشور يرى أن الوقت غير مناسب لتجديد تعاقده.. ولا يوجد أزمة أمير مرتضى: السوبر ليس بأهمية الدوري أو الكأس.. وظروف الزمالك أفضل من الموسم الماضي
أخر الأخبار
مؤتمر أليجري: بيرين أساسي أمام فيرونا.. وموقف فلاهوفيتش وكييزا ودي ماريا 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
أشرف صبحي: عوائد مصر من الاستثمار الرياضي بلغت 7 مليارات دولار 11 دقيقة | الكرة المصرية
وفاة حازم الحديدي وكيل اللاعبين 35 دقيقة | الكرة المصرية
ماركا: 3 أسباب لأزمة فياريال.. ومواجهة إسبانيول تحسم مصير ستيين 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس السنغال يوجه رسالة إلى ماني بعد احتمالات غيابه عن كأس العالم ساعة | قطر 2022
تقارير: ديباي طلب الرحيل عن برشلونة في يناير ساعة | الدوري الإسباني
تعرف على نتيجة قرعة الدور التمهيدي لـ كأس الرابطة المصرية ساعة | الكرة المصرية
قائمة كرواتيا النهائية - مودريتش مع كتيبة البونديسليجا يقودون أحلام الناريون في كأس العالم ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 3 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 4 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح