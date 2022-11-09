وفاة حازم الحديدي وكيل اللاعبين
الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 14:08
كتب : FilGoal
توفي حازم الحديدي وكيل اللاعبين عن عمر يناهز 55 عاما.
وشغّل الحديدي وكالة أعمال أكثر من لاعب في الكرة المصرية أبزرهم من القدامى: محمد بركات وعصام الحضري ومحمد ناجي "جدو".
ومن بين لاعبي الجيل الحالي عدة لاعبين أبرزهم: محمد الشناوي وسعد سمير ووليد سليمان وعمرو السولية.
اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا يرحمك ويغفرلك يا صاحبى🙏 pic.twitter.com/HdwtZ7JDB3— Amr elsolia (@amrelsolia) November 9, 2022
FilGoal.com ينعى الفقيد ويتمنى لأهله الصبر والسلوان.
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وفاة حازم الحديدي وكيل اللاعبين 35 دقيقة | الكرة المصرية