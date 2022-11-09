وفاة حازم الحديدي وكيل اللاعبين

اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا يرحمك ويغفرلك يا صاحبى🙏 pic.twitter.com/HdwtZ7JDB3