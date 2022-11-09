ماركا: 3 أسباب لأزمة فياريال.. ومواجهة إسبانيول تحسم مصير ستيين

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن 3 أسباب رئيسية لأزمة فياريال في الفترة الحالية.

ويعاني فياريال من تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، إذ يحتل المركز التاسع برصيد 18 نقطة في الدوري الإسباني.

وأوضحت ماركا أن أسباب تراجع فياريال جاءت كالآتي:

رحيل أوناي إيمري

الصحيفة الإسبانية أرجعت السبب الأول في معاناة فياريال إلى رحيل أوناي إيمري مدرب الفريق السابق.

وأوضحت أن قرار إيمري جعل إدارة فياريال في وضع سيء بعدما أعدت تحت تصرفه مشروعا تم خلاله تنفيذ كافة مقترحاته.

ورحل إيمري عن تدريب فياريال لخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي رفقة أستون فيلا.

الرهان على ستيين

ماركا أشارت إلى أن قرار فياريال بالتعاقد مع كيكي ستيين كان أسبه بالدخول في مراهنة بعد حقبته مع برشلونة التي لم تنجح مطلقا.

وأثار قرار فياريال بالتعاقد مع ستيين الكثير من الشكوك حول قدرته على استكمال مسيرة أوناي إيمري الناجحة.

ستيين قاد فياريال حتى الآن في 4 مباريات خسر في 3 وتعادل في مباراة وحيدة ولم يحقق أي فوز.

تغييرات كثيرة

النتائج السلبية التي حققها ستيين لم تكن السبب الوحيد في غضب إدارة فياريال ولكن طريقة اللعب وكثرة التغييرات التي أجراها المدرب المخضرم تسببت في غضب إدارة الغواصات الصفراء.

وأوضحت ماركا أن مباراة فياريال ضد إسبانيول ستحدد مصير كيكي ستيين مع الفريق وقد تشهد ظهوره الأخير رغم توليه المهمة منذ أسبوعين فقط.

ويلعب فياريال ضد إسبانيول اليوم الأربعاء ضمن الجولة 14 من منافسات الدوري الإسباني.